https://ria.ru/20220408/donbass-1782443161.html

Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустив 260 единиц боеприпасов,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:39

2022-04-08T09:39

2022-04-08T09:54

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустив 260 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 260 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что при обстрелах украинские войска применяли РСЗО "Град", 152 и 122-миллиметровую артиллерию, 120 и 82-миллиметровые минометы, АГС, РПГ и стрелковое вооружение."За минувшие сутки, с 09:00 (совпадает с мск) 7 апреля до 09:00 8 апреля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики... ранения различной степени тяжести получили 34 мирных жителя", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр