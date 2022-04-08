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Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/donbass-1782443161.html
Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 08.04.2022
Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустив 260 единиц боеприпасов,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:39
2022-04-08T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустив 260 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 260 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что при обстрелах украинские войска применяли РСЗО "Град", 152 и 122-миллиметровую артиллерию, 120 и 82-миллиметровые минометы, АГС, РПГ и стрелковое вооружение."За минувшие сутки, с 09:00 (совпадает с мск) 7 апреля до 09:00 8 апреля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики... ранения различной степени тяжести получили 34 мирных жителя", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
09:39 08.04.2022 (обновлено: 09:54 08.04.2022)
 
Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 32 раза открывали огонь по территории республики

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в общей сложности выпустив 260 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 260 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что при обстрелах украинские войска применяли РСЗО "Град", 152 и 122-миллиметровую артиллерию, 120 и 82-миллиметровые минометы, АГС, РПГ и стрелковое вооружение.
"За минувшие сутки, с 09:00 (совпадает с мск) 7 апреля до 09:00 8 апреля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики... ранения различной степени тяжести получили 34 мирных жителя", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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