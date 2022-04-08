https://ria.ru/20220408/donbass-1782433169.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранен мирный житель

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранен мирный житель - РИА Новости, 08.04.2022

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранен мирный житель

Украинские войска совершили целенаправленный обстрел здания городской администрации Ясиноватой, ранен мирный житель, говорится в сообщении Штаба территориальной РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:37

2022-04-08T08:37

2022-04-08T08:46

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска совершили целенаправленный обстрел здания городской администрации Ясиноватой, ранен мирный житель, говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) совершили целенаправленный обстрел здания городской администрации Ясиноватой. В результате обстрела украинской артиллерии произошло возгорание рабочих помещений администрации. В данный момент пожар уже ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В Штабе территориальной обороны ДНР отметили, что "с осколочным ранением госпитализирован местный житель".Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в пятницу утром украинские войска выпустили по Ясиноватой восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, ясиноватая, вооруженные силы украины