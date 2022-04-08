08:37 08.04.2022 (обновлено: 08:46 08.04.2022)
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками ранен мирный житель
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ администрации Ясиноватой ранен мирный житель
Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска совершили целенаправленный обстрел здания городской администрации Ясиноватой, ранен мирный житель, говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) совершили целенаправленный обстрел здания городской администрации Ясиноватой. В результате обстрела украинской артиллерии произошло возгорание рабочих помещений администрации. В данный момент пожар уже ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Штабе территориальной обороны ДНР отметили, что "с осколочным ранением госпитализирован местный житель".
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в пятницу утром украинские войска выпустили по Ясиноватой восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.