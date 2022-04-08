08:33 08.04.2022 (обновлено: 08:47 08.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 мм по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в 8.20 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.