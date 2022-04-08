https://ria.ru/20220408/dnr-1782570379.html

В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрелов

В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 08.04.2022

В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрелов

Три населенных пункта в Донецкой народной республики остались в пятницу без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:11

2022-04-08T17:11

2022-04-08T17:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Три населенных пункта в Донецкой народной республики остались в пятницу без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) обесточены населенные пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в пятницу было зафиксировано четыре факта обстрела Еленовки со стороны украинских войск. В результате одного из обстрелов населенного пункта пострадала мирная жительница 1959 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия