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На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.04.2022
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На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин
На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.04.2022
На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин
Самое жесткое давление по всем направлениям оказывается на Россию, сейчас особенно важен диалог правительства с Госдумой для совместного поиска эффективных... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:45
2022-04-08T13:56
санкции в отношении россии
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самое жесткое давление по всем направлениям оказывается на Россию, сейчас особенно важен диалог правительства с Госдумой для совместного поиска эффективных решений и повышения качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."Прежде чем перейдем к повестке – несколько слов об отчете, который вчера правительство представило в Государственной думе. Это наша конституционная обязанность, важная для корректировки законодательных планов, для успешного диалога с депутатами и совместного поиска эффективных решений для повышения качества жизни граждан. Что особенно важно сейчас, когда на Россию по всем направлениям оказывается самое жесткое давление", - сказал Мишустин.
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санкции в отношении россии, политика, россия, михаил мишустин
13:45 08.04.2022 (обновлено: 13:56 08.04.2022)
 
На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил о самом жестком давлении на Россию по всем направлениям

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самое жесткое давление по всем направлениям оказывается на Россию, сейчас особенно важен диалог правительства с Госдумой для совместного поиска эффективных решений и повышения качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
"Прежде чем перейдем к повестке – несколько слов об отчете, который вчера правительство представило в Государственной думе. Это наша конституционная обязанность, важная для корректировки законодательных планов, для успешного диалога с депутатами и совместного поиска эффективных решений для повышения качества жизни граждан. Что особенно важно сейчас, когда на Россию по всем направлениям оказывается самое жесткое давление", - сказал Мишустин.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 22:18
США и Британия договорились продолжать давить на Россию
 
Санкции в отношении РоссииПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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