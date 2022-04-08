https://ria.ru/20220408/davlenie-1782505426.html

На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин

На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.04.2022

На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин

Самое жесткое давление по всем направлениям оказывается на Россию, сейчас особенно важен диалог правительства с Госдумой для совместного поиска эффективных... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:45

2022-04-08T13:45

2022-04-08T13:56

санкции в отношении россии

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самое жесткое давление по всем направлениям оказывается на Россию, сейчас особенно важен диалог правительства с Госдумой для совместного поиска эффективных решений и повышения качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."Прежде чем перейдем к повестке – несколько слов об отчете, который вчера правительство представило в Государственной думе. Это наша конституционная обязанность, важная для корректировки законодательных планов, для успешного диалога с депутатами и совместного поиска эффективных решений для повышения качества жизни граждан. Что особенно важно сейчас, когда на Россию по всем направлениям оказывается самое жесткое давление", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220401/davlenie-1781394710.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, политика, россия, михаил мишустин