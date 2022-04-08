https://ria.ru/20220408/davlenie-1782505426.html
На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин
На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.04.2022
На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин
Самое жесткое давление по всем направлениям оказывается на Россию, сейчас особенно важен диалог правительства с Госдумой для совместного поиска эффективных... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:45
2022-04-08T13:45
2022-04-08T13:56
санкции в отношении россии
политика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_0:59:2270:1335_1920x0_80_0_0_5200eb29103e6fbdb3a2a93f08be8e00.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самое жесткое давление по всем направлениям оказывается на Россию, сейчас особенно важен диалог правительства с Госдумой для совместного поиска эффективных решений и повышения качества жизни граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."Прежде чем перейдем к повестке – несколько слов об отчете, который вчера правительство представило в Государственной думе. Это наша конституционная обязанность, важная для корректировки законодательных планов, для успешного диалога с депутатами и совместного поиска эффективных решений для повышения качества жизни граждан. Что особенно важно сейчас, когда на Россию по всем направлениям оказывается самое жесткое давление", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220401/davlenie-1781394710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_151:0:2043:1419_1920x0_80_0_0_0704e476fce07e3fe42fc9841b774bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, политика, россия, михаил мишустин
13:45 08.04.2022 (обновлено: 13:56 08.04.2022)
На Россию оказывается максимально жесткое давление, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил о самом жестком давлении на Россию по всем направлениям