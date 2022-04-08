https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782412729.html

Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев

Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев - РИА Новости, 08.04.2022

Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев

Федеральные власти Германии выделят два миллиарда евро региональным властям в текущем году для работы по размещению и интеграции украинских беженцев, заявил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T00:19

2022-04-08T00:19

2022-04-08T00:19

в мире

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Федеральные власти Германии выделят два миллиарда евро региональным властям в текущем году для работы по размещению и интеграции украинских беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, дальнейшие меры на 2023 год могут быть рассмотрены не позднее ноября текущего года.Мэр Берлина Франциска Гиффай уточнила, что один миллиард из выделяемых денег будет направлен на поддержку несовершеннолетних детей, в том числе на образование, интеграционные курсы, уход за детьми.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/bezhentsy-1781534408.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, украина