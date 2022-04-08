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Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев - РИА Новости, 08.04.2022
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Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев
Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев - РИА Новости, 08.04.2022
Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев
Федеральные власти Германии выделят два миллиарда евро региональным властям в текущем году для работы по размещению и интеграции украинских беженцев, заявил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T00:19
2022-04-08T00:19
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Федеральные власти Германии выделят два миллиарда евро региональным властям в текущем году для работы по размещению и интеграции украинских беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, дальнейшие меры на 2023 год могут быть рассмотрены не позднее ноября текущего года.Мэр Берлина Франциска Гиффай уточнила, что один миллиард из выделяемых денег будет направлен на поддержку несовершеннолетних детей, в том числе на образование, интеграционные курсы, уход за детьми.
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в мире, германия, украина
00:19 08.04.2022
 
Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев

Канцлер Шольц заявил, что ФРГ выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Федеральные власти Германии выделят два миллиарда евро региональным властям в текущем году для работы по размещению и интеграции украинских беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы выделим общую сумму в 2 миллиарда евро в этом году. Из них 500 миллионов предназначены местным властям, чтобы гарантировать (финансово) их дополнительные расходы, связанные с размещением (беженцев)", - заявил Шольц после совещания с главами правительств федеральных земель.
По его словам, дальнейшие меры на 2023 год могут быть рассмотрены не позднее ноября текущего года.
Мэр Берлина Франциска Гиффай уточнила, что один миллиард из выделяемых денег будет направлен на поддержку несовершеннолетних детей, в том числе на образование, интеграционные курсы, уход за детьми.
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