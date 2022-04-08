Германия выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев
Канцлер Шольц заявил, что ФРГ выделит два миллиарда евро на поддержку украинских беженцев
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Федеральные власти Германии выделят два миллиарда евро региональным властям в текущем году для работы по размещению и интеграции украинских беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы выделим общую сумму в 2 миллиарда евро в этом году. Из них 500 миллионов предназначены местным властям, чтобы гарантировать (финансово) их дополнительные расходы, связанные с размещением (беженцев)", - заявил Шольц после совещания с главами правительств федеральных земель.
По его словам, дальнейшие меры на 2023 год могут быть рассмотрены не позднее ноября текущего года.
Мэр Берлина Франциска Гиффай уточнила, что один миллиард из выделяемых денег будет направлен на поддержку несовершеннолетних детей, в том числе на образование, интеграционные курсы, уход за детьми.