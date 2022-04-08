https://ria.ru/20220408/bank-1782444410.html

ВТБ предупредил россиян о мошенниках

ВТБ предупредил россиян о мошенниках - РИА Новости, 08.04.2022

ВТБ предупредил россиян о мошенниках

ВТБ предупреждает, что активизировались мошенники, которые создают поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП и "льготному" обмену валют, сообщила... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:50

2022-04-08T09:50

2022-04-08T09:50

технологии

втб

банки

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВТБ предупреждает, что активизировались мошенники, которые создают поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП и "льготному" обмену валют, сообщила пресс-служба кредитной организации."В марте активизировались мошенники, создающие поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП, льготному обмену валют, а также "посредники", предлагающие помощь при оплате картами услуг зарубежных сервисов или установку VPN-сервисов", - говорится в сообщении.Злоумышленники используют все возможные средства коммуникации с клиентами: мессенджеры, телефонные звонки, ссылки на поддельные сайты по продаже брендовой одежды и обуви, электроники, другие новые сценарии, пояснил ВТБ.Эксперты банка отмечают, что ситуация на банковском рынке существенно поменялась в феврале-марте этого года, однако активность мошенников сохранилась на высоком уровне. Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии своих атак под новостную повестку, желая воспользоваться ситуацией неопределенности и часто импульсивными решениями клиентов относительно своих счетов и сбережений."В первом квартале наиболее активным месяцем для мошенников стал январь, когда ВТБ отразил больше 200 тысяч атак и сохранил почти 2 миллиарда средств клиентов. В феврале и марте было заблокировано по 150 тысяч атак, а совокупный объем спасенных средств достиг 3,6 миллиарда рублей. При этом в марте количество отраженных угроз выросло почти вдвое по сравнению с мартом 2021 года", - говорится в сообщении.ВТБ указал, что его системы защиты сохранили средства в размере 93 тысяч рублей в среднем на одного клиента.

https://ria.ru/20220407/applepay-1782199723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, втб, банки, россия