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ВТБ предупредил россиян о мошенниках - РИА Новости, 08.04.2022
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ВТБ предупредил россиян о мошенниках
ВТБ предупредил россиян о мошенниках - РИА Новости, 08.04.2022
ВТБ предупредил россиян о мошенниках
ВТБ предупреждает, что активизировались мошенники, которые создают поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП и "льготному" обмену валют, сообщила... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:50
2022-04-08T09:50
технологии
втб
банки
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВТБ предупреждает, что активизировались мошенники, которые создают поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП и "льготному" обмену валют, сообщила пресс-служба кредитной организации."В марте активизировались мошенники, создающие поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП, льготному обмену валют, а также "посредники", предлагающие помощь при оплате картами услуг зарубежных сервисов или установку VPN-сервисов", - говорится в сообщении.Злоумышленники используют все возможные средства коммуникации с клиентами: мессенджеры, телефонные звонки, ссылки на поддельные сайты по продаже брендовой одежды и обуви, электроники, другие новые сценарии, пояснил ВТБ.Эксперты банка отмечают, что ситуация на банковском рынке существенно поменялась в феврале-марте этого года, однако активность мошенников сохранилась на высоком уровне. Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии своих атак под новостную повестку, желая воспользоваться ситуацией неопределенности и часто импульсивными решениями клиентов относительно своих счетов и сбережений."В первом квартале наиболее активным месяцем для мошенников стал январь, когда ВТБ отразил больше 200 тысяч атак и сохранил почти 2 миллиарда средств клиентов. В феврале и марте было заблокировано по 150 тысяч атак, а совокупный объем спасенных средств достиг 3,6 миллиарда рублей. При этом в марте количество отраженных угроз выросло почти вдвое по сравнению с мартом 2021 года", - говорится в сообщении.ВТБ указал, что его системы защиты сохранили средства в размере 93 тысяч рублей в среднем на одного клиента.
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технологии, втб, банки, россия
09:50 08.04.2022
 
ВТБ предупредил россиян о мошенниках

ВТБ предупредил о мошенниках, создающих сайты с предложением подключить СБП и обмен валют

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВТБ предупреждает, что активизировались мошенники, которые создают поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП и "льготному" обмену валют, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В марте активизировались мошенники, создающие поддельные сайты с предложениями по подключению к СБП, льготному обмену валют, а также "посредники", предлагающие помощь при оплате картами услуг зарубежных сервисов или установку VPN-сервисов", - говорится в сообщении.
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Злоумышленники используют все возможные средства коммуникации с клиентами: мессенджеры, телефонные звонки, ссылки на поддельные сайты по продаже брендовой одежды и обуви, электроники, другие новые сценарии, пояснил ВТБ.
Эксперты банка отмечают, что ситуация на банковском рынке существенно поменялась в феврале-марте этого года, однако активность мошенников сохранилась на высоком уровне. Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии своих атак под новостную повестку, желая воспользоваться ситуацией неопределенности и часто импульсивными решениями клиентов относительно своих счетов и сбережений.
"В первом квартале наиболее активным месяцем для мошенников стал январь, когда ВТБ отразил больше 200 тысяч атак и сохранил почти 2 миллиарда средств клиентов. В феврале и марте было заблокировано по 150 тысяч атак, а совокупный объем спасенных средств достиг 3,6 миллиарда рублей. При этом в марте количество отраженных угроз выросло почти вдвое по сравнению с мартом 2021 года", - говорится в сообщении.
ВТБ указал, что его системы защиты сохранили средства в размере 93 тысяч рублей в среднем на одного клиента.
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