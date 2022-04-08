https://ria.ru/20220408/banderovtsy-1782412063.html

Минобороны России показало новые факты зверств бандеровцев в 1940-х годах

Минобороны России показало новые факты зверств бандеровцев в 1940-х годах - РИА Новости, 08.04.2022

Минобороны России показало новые факты зверств бандеровцев в 1940-х годах

Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны и после нее творили чудовищные зверства в отношении советских военных и мирных жителей: выкалывали им РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T00:15

2022-04-08T00:15

2022-04-08T07:52

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны и после нее творили чудовищные зверства в отношении советских военных и мирных жителей: выкалывали им глаза, отрезали языки и носы, отрубали руки и ноги, сжигали заживо – об этом свидетельствуют новые архивные документы, опубликованные министерством обороны России.Материалы обнародованы на сайте российского военного ведомства в рамках проекта "Архивы помнят всё…", посвященного публикации исторических свидетельств массовых преступлений и зверств украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению киевским режимом.Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что к российским военнослужащим, участвующим в специальное военной операции на Украине, киевский режим применяет пытки и насилие сродни карателям в годы Великой Отечественной войны, а ООН, ОБСЕ и Красный крест этого не замечают.Служба внешней разведки России сообщила, что располагает достоверными данными о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих в Киеве предпринимают усилия, чтобы предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Все причастные к пыткам над российскими военнопленными будут найдены и преданы суду, они свою "награду" получат, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Террор против соотечественниковПри освобождении Украинской ССР Красной Армии противостояли не только гитлеровские войска, но и многочисленные банды украинских националистов, которые своим методом борьбы выбрали террор и убийства своих соотечественников, в том числе мирного населения.Оказавшись в глубоком тылу ушедших на запад советских войск, украинские националисты массово совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства. Несмотря на решительные меры по борьбе с ними, бандеровцы продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы.Согласно материалам, одной из задач УПА* было уничтожение всех русских и украинцев, сотрудничавших с советской властью. Банды также занимались массовым истреблением польского и еврейского населения. В частности, один из отрядов бандеровцев, как показал арестованный член банды, убил около 1,5 тысячи мирных жителей.Пытки над советскими военнымиКроме статистических данных о преступлениях украинских националистов, в опубликованных документах в подробностях представлены отдельные факты их изуверств, надругательства над телами убитых, особенно над телами красноармейцев.В материалах также говорится о мучительных пытках советских бойцов. У одного из красноармейцев оторвали ухо, выкололи глаза, разрубили челюсть и шею, а ноги и руки обожгли огнем.В другом случае бандиты расправились над мирными жителями за то, что те явились в военкомат. Одному из них отрубили голову и ноги.В донесениях говорится о том, что националисты занимались зверствами в отношении инвалидов войны и их родственников. В другом случае они убили женщину за отказ стать их проводником. В третьем случае бандиты без причины повесили 14-летнюю женщину, а ее мать увели в плен, где затем казнили.Теракты в Европе после войныСовершали преступления и теракты бандеровцы и в соседних странах, в частности, в Польше, где нападали на гарнизоны Красной армии и Войска Польского. Орудовали бандеровцы и в Австрии, где грабили местное население.Зачастую националисты переодевались в форму военнослужащих Красной Армии, чтобы очернить их.Группы украинских националистов, уцелевшие после Великой Отечественной войны, разбежались по многим странам Восточной и Центральной Европы, где также нападали на местных жителей и грабили их, при этом стараясь попасть под крыло американцев и англичан.Советские военные проводили операции против бандеровцев в Австрии, уничтожая и задерживая их. Спецоперации против нацбандНесмотря на упорное сопротивление бандитов, спецоперации, организованные советской властью, позволили положить конец их преступлениям. Только за две недели в августе-сентябре 1944 года были ликвидированы 36 банд, уничтожены 3217 националистов.В одном из донесении обозначены два основных метода борьбы с националистическими бандами: физическое уничтожение бандитов и переговоры с ними о прекращении бессмысленного сопротивления и сдаче. Отмечалось, что второй способ "пока что имеет мало успеха, добровольно бандиты сдаются очень редко".Ликвидация банд позволила налаживать мирную жизнь и повышала доверие местных жителей к советской власти.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/ubiystvo-1746959752.html

https://ria.ru/20220407/etnotsid-1782209482.html

https://ria.ru/20210430/ukraina-1730765151.html

https://ria.ru/20220405/fakty-1781808708.html

https://ria.ru/20220321/fashizm-1779338111.html

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Максим Горбачев

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