https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782417686.html

Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев

Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев - РИА Новости, 08.04.2022

Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев

Решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:03

2022-04-08T03:03

2022-04-08T07:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам, заявил РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.Кабмин Украины в среду расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны: помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.Террбатовцы, по мнению главы ДНР, начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру, а отсутствие "хотя бы минимальных навыков" обращения с данным видом вооружения приведет к массовым случайным жертвам.С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов территориальной обороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких отрядов вошли включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян. Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.

https://ria.ru/20220407/ranenye-1782408524.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, россия, украина