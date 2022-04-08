03:03 08.04.2022 (обновлено: 07:31 08.04.2022)
Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев
Глава ДНР Пушилин: артиллерия у украинских добровольцев приведет к массовым жертвам
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины
Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам, заявил РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Кабмин Украины в среду расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны: помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.
"Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся "мстителей" появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые", - сказал Пушилин.
Террбатовцы, по мнению главы ДНР, начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру, а отсутствие "хотя бы минимальных навыков" обращения с данным видом вооружения приведет к массовым случайным жертвам.
С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов территориальной обороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких отрядов вошли включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян. Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.