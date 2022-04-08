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Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782417686.html
Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев
Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев - РИА Новости, 08.04.2022
Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев
Решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:03
2022-04-08T07:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам, заявил РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.Кабмин Украины в среду расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны: помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.Террбатовцы, по мнению главы ДНР, начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру, а отсутствие "хотя бы минимальных навыков" обращения с данным видом вооружения приведет к массовым случайным жертвам.С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов территориальной обороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких отрядов вошли включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян. Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
03:03 08.04.2022 (обновлено: 07:31 08.04.2022)
 
Пушилин рассказал, чем обернется появление ракет у украинских добровольцев

Глава ДНР Пушилин: артиллерия у украинских добровольцев приведет к массовым жертвам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины
Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Решение правительства Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам, заявил РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Кабмин Украины в среду расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны: помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.
"Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся "мстителей" появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые", - сказал Пушилин.
Террбатовцы, по мнению главы ДНР, начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру, а отсутствие "хотя бы минимальных навыков" обращения с данным видом вооружения приведет к массовым случайным жертвам.
С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов территориальной обороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких отрядов вошли включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
Москва неоднократно указывала на многочисленные преступления украинских националистов против мирных жителей и российских военных. По свидетельствам очевидцев, бойцы ВСУ обстреливают жилые дома из крупнокалиберных орудий, минируют инфраструктуру и выгоняют людей из больниц, школ и детских садов. Помимо этого, в Сети распространяются видеозаписи с пытками и убийствами пленных россиян. Кремль подчеркивает, что Запад и международные организации игнорируют эти действия.
Дом в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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