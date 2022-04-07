https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782351291.html
Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко
Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко - РИА Новости, 07.04.2022
Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко
Тяжесть заболевания и особенности его течения не позволили спасти жизнь Владимиру Жириновскому, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:01
2022-04-07T17:01
2022-04-07T17:01
общество
владимир жириновский
умер владимир жириновский
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тяжесть заболевания и особенности его течения не позволили спасти жизнь Владимиру Жириновскому, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Владимир Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни."На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что поражение лёгких и особенности развития осложнений не дали возможности вывести его из этого состояния.
https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782334205.html
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782106055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир жириновский, умер владимир жириновский, михаил мурашко
Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко заявил, что тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому