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Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко - РИА Новости, 07.04.2022
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Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко
Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко - РИА Новости, 07.04.2022
Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко
Тяжесть заболевания и особенности его течения не позволили спасти жизнь Владимиру Жириновскому, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:01
2022-04-07T17:01
общество
владимир жириновский
умер владимир жириновский
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тяжесть заболевания и особенности его течения не позволили спасти жизнь Владимиру Жириновскому, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Владимир Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни."На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что поражение лёгких и особенности развития осложнений не дали возможности вывести его из этого состояния.
https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782334205.html
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общество, владимир жириновский, умер владимир жириновский, михаил мурашко
17:01 07.04.2022
 
Тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко заявил, что тяжесть заболевания не дала спасти жизнь Жириновскому

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в приемной Центрального аппарата ЛДПР в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в приемной Центрального аппарата ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Цветы и портрет Владимира Жириновского в приемной Центрального аппарата ЛДПР в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тяжесть заболевания и особенности его течения не позволили спасти жизнь Владимиру Жириновскому, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Владимир Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.
Цветы и портрет Владимира Жириновского в приемной Центрального аппарата ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 16:14
Мишустин: Мурашко каждый день занимался помощью в лечении Жириновского
"На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что поражение лёгких и особенности развития осложнений не дали возможности вывести его из этого состояния.
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ОбществоВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийМихаил Мурашко
 
 
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