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Испания не собирается поставлять тяжелое вооружение на Украину - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/vooruzhenie-1782284323.html
Испания не собирается поставлять тяжелое вооружение на Украину
Испания не собирается поставлять тяжелое вооружение на Украину - РИА Новости, 07.04.2022
Испания не собирается поставлять тяжелое вооружение на Украину
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не рассматривает возможность поставок самолетов и танков на Украину, передает агентство Europa Press. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:29
2022-04-07T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий кулеба
донбасс
киев
нато
россия
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МАДРИД, 7 апр – РИА Новости. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не рассматривает возможность поставок самолетов и танков на Украину, передает агентство Europa Press."Мы принимаем согласованные решения, и этот вопрос сейчас не обсуждается", - сказал Альбарес, отвечая на вопросы журналистов на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.По его словам, "Испания уже поставляет Украине военную технику, гуманитарную помощь, поддерживает санкции и предоставляет политическую поддержку".Находясь в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, испанский министр провел встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и заверил его в том, что Испания сделает все возможное для "выживания" Украины."Испания поддерживает все меры, необходимые для того, чтобы Киев осуществлял контроль над территорий, а его армия могла защищать демократически избранное правительство", - подчеркнул Альбарес.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782265044.html
https://ria.ru/20220406/meksika-1782164775.html
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в мире, владимир путин, дмитрий кулеба, донбасс, киев, нато, россия, испания, украина
13:29 07.04.2022
 
Испания не собирается поставлять тяжелое вооружение на Украину

Глава МИД Испании Альбарес: страна не собирается поставлять тяжелое вооружение на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 апр – РИА Новости. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не рассматривает возможность поставок самолетов и танков на Украину, передает агентство Europa Press.
"Мы принимаем согласованные решения, и этот вопрос сейчас не обсуждается", - сказал Альбарес, отвечая на вопросы журналистов на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков
По его словам, "Испания уже поставляет Украине военную технику, гуманитарную помощь, поддерживает санкции и предоставляет политическую поддержку".
Находясь в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, испанский министр провел встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и заверил его в том, что Испания сделает все возможное для "выживания" Украины.
"Испания поддерживает все меры, необходимые для того, чтобы Киев осуществлял контроль над территорий, а его армия могла защищать демократически избранное правительство", - подчеркнул Альбарес.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:43
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДмитрий КулебаДонбассКиевНАТОРоссияИспанияУкраина
 
 
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