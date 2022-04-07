https://ria.ru/20220407/ukraina-1782323424.html

Французы испугались третьей мировой из-за поставок оружия на Украину

Французы испугались третьей мировой из-за поставок оружия на Украину - РИА Новости, 07.04.2022

Французы испугались третьей мировой из-за поставок оружия на Украину

Газета Le Figaro спросила читателей, нужно ли помогать Украине оружием, в частности — поставлять танки. Мнения респондентов разделились почти поровну, однако... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:53

2022-04-07T15:53

2022-04-07T16:25

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Газета Le Figaro спросила читателей, нужно ли помогать Украине оружием, в частности — поставлять танки. Мнения респондентов разделились почти поровну, однако комментаторы на сайте раскритиковали эту идею, назвав ее очень рискованной.Yann назвал передачу оружия Киеву безответственной и напомнил о многолетних бомбардировках и обстрелах Донбасса."Оно (правительство Украины. — Прим. ред.) годами бомбило города на востоке страны, население которых требовало автономии, в полном противоречии с известными Минскими соглашениями оно открыло двери американским военным посредством соглашений по обмену", — написал он.Gillesdevertou выступил за скорейшее решение конфликта."Поставляя танки на Украину, мы не придем к этой цели", — констатировал читатель."Да, если мы хотим развязать третью мировую войну", — ответил на вопрос X.Alfranbisrepetita заявил, что украинский кризис не касается Франции, и призвал ни в коем случае не помогать Украине. Maurice THEILLIER обратил внимание на большие риски такой помощи. По мнению юзера, французские танки просто не способны конкурировать с российскими."Разве украинские военные обучены вождению французских танков, обращению с их орудиями и ракетными установками?" — спросил читатель.Он также поинтересовался, где можно обучить украинцев управлению французскими бронемашинами, как доставить их на место назначения, как много времени это займет. Юзер счел все эти процессы нереальными.Другие комментаторы призвали ограничиться поставками Киеву гумпомощи и не вмешиваться в украинский кризис.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных наступление развивают силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

https://ria.ru/20220406/kharakiri-1782174011.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781888563.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, франция, россия