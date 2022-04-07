https://ria.ru/20220407/toplivo-1782204886.html

The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо

The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо - РИА Новости, 07.04.2022

The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо

Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, которое было предназначено для генераторов британского корабля HMS Bulwark, РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T04:16

2022-04-07T04:16

2022-04-07T05:52

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, которое было предназначено для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщило издание Sun со ссылкой на источники.Злоумышленники в порту города Плимут за несколько недель смогли украсть дизельное топливо на сумму около 250 тысяч фунтов стерлингов (более 326 тысяч долларов). "Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней", - пишет издание.Топливо предназначалось для заправки генераторов британского военного десантного корабля водоизмещением 19,5 тысячи тонн.Как пишет издание, злоумышленники "поставили в неловкое положение руководителей министерства обороны, совершив массовую кражу дизельного топлива у них под носом на военно-морской базе строгого режима".The Sun отмечает, что власти Великобритании начали расследование по факту "серьезного нарушения безопасности".

https://ria.ru/20220406/benzin-1782176856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания