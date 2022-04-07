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The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо - РИА Новости, 07.04.2022
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The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо
The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо - РИА Новости, 07.04.2022
The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо
Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, которое было предназначено для генераторов британского корабля HMS Bulwark, РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T04:16
2022-04-07T05:52
в мире
великобритания
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, которое было предназначено для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщило издание Sun со ссылкой на источники.Злоумышленники в порту города Плимут за несколько недель смогли украсть дизельное топливо на сумму около 250 тысяч фунтов стерлингов (более 326 тысяч долларов). "Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней", - пишет издание.Топливо предназначалось для заправки генераторов британского военного десантного корабля водоизмещением 19,5 тысячи тонн.Как пишет издание, злоумышленники "поставили в неловкое положение руководителей министерства обороны, совершив массовую кражу дизельного топлива у них под носом на военно-морской базе строгого режима".The Sun отмечает, что власти Великобритании начали расследование по факту "серьезного нарушения безопасности".
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в мире, великобритания
04:16 07.04.2022 (обновлено: 05:52 07.04.2022)
 
The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля топливо

The Sun: в Британии украли предназначенное для военного корабля HMS Bulwark топливо

© Фото : The Royal Navy/LA(Phot) Caroline DaviesБританский корабль
Британский корабль - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : The Royal Navy/LA(Phot) Caroline Davies
Британский корабль
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Злоумышленники в Великобритании в течение нескольких недель крали дизельное топливо, которое было предназначено для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщило издание Sun со ссылкой на источники.
Злоумышленники в порту города Плимут за несколько недель смогли украсть дизельное топливо на сумму около 250 тысяч фунтов стерлингов (более 326 тысяч долларов). "Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней", - пишет издание.
Топливо предназначалось для заправки генераторов британского военного десантного корабля водоизмещением 19,5 тысячи тонн.
"Bulwark - это десантный военный корабль, который является жизненно важной частью обороны Великобритании...Тот факт, что он остался таким уязвимым и незащищенным, - просто издевательство", - сообщил источник изданию.
Как пишет издание, злоумышленники "поставили в неловкое положение руководителей министерства обороны, совершив массовую кражу дизельного топлива у них под носом на военно-морской базе строгого режима".
The Sun отмечает, что власти Великобритании начали расследование по факту "серьезного нарушения безопасности".
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