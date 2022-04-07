https://ria.ru/20220407/subsidii-1782286064.html

Правительство предоставит субсидии аэропортам и авиакомпаниям

Правительство предоставит субсидии аэропортам и авиакомпаниям - РИА Новости, 07.04.2022

Правительство предоставит субсидии аэропортам и авиакомпаниям

Правительство РФ в 2022 году предоставит аэропортам и авиакомпаниям субсидии в 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию операционных расходов, а также... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:36

2022-04-07T13:36

2022-04-07T14:18

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2022 году предоставит аэропортам и авиакомпаниям субсидии в 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию операционных расходов, а также компенсирует издержки, связанные с возвратом билетов по отмененным из-за внешних ограничений маршрутам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Чтобы стабилизировать ситуа­цию, правительство предоставит в текущем году субсидии аэропортам и авиакомпаниям на частичную компенсацию операционных расходов. В том числе перевозчикам − на оплату труда и социальные отчисления. Для этого выделим 100 миллиардов рублей. Это позволит сохранить профессиональные коллективы, прежде всего – летный и технический персонал", - сказал Мишустин."Также компенсируем авиакомпа­ниям издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из–за внешних ограничений", - добавил он.

https://ria.ru/20220404/aviakompanii-1781640422.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Мишустин о субсидиях аэропортам и авиакомпаниям МИШУСТИН: АВИАОТРАСЛЬ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ МИШЕНЕЙ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ ПОПЫТАЛИСЬ ОТМЕНИТЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДОСТАВИТ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ В 100 МЛРД РУБ АЭРОПОРТАМ И АВИАКОМПАНИЯМ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ. 2022-04-07T13:36 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, туризм, новости - туризм