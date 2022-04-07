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Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга - РИА Новости, 07.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220407/onlayn-1782386599.html
Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга
Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга - РИА Новости, 07.04.2022
Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга
Самой популярной у жителей Московской области в начале 2022 года онлайн-услугой оказалось получение социальных карт. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:38
2022-04-07T19:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самой популярной у жителей Московской области в начале 2022 года онлайн-услугой оказалось получение социальных карт. Об этом сообщил телеканал "360".С начала года за этой услугой обратилось более 183 тысяч жителей, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина (всего на региональном сайте "Госуслуги" зарегистрировано 7,8 миллиона жителей)."Сейчас на портале можно воспользоваться 234 электронными услугами", –рассказала вице-губернатор.Также в число самых востребованных услуг входят запись в кружки, оформление субсидии на оплату ЖКУ, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет и прикрепление к поликлинике.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
19:38 07.04.2022
 

Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга

© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самой популярной у жителей Московской области в начале 2022 года онлайн-услугой оказалось получение социальных карт. Об этом сообщил телеканал "360".
С начала года за этой услугой обратилось более 183 тысяч жителей, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина (всего на региональном сайте "Госуслуги" зарегистрировано 7,8 миллиона жителей).
"Сейчас на портале можно воспользоваться 234 электронными услугами", –рассказала вице-губернатор.
Также в число самых востребованных услуг входят запись в кружки, оформление субсидии на оплату ЖКУ, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет и прикрепление к поликлинике.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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