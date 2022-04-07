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Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга

Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга - РИА Новости, 07.04.2022

Названа самая популярная у жителей МО онлайн-услуга

Самой популярной у жителей Московской области в начале 2022 года онлайн-услугой оказалось получение социальных карт. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:38

2022-04-07T19:38

2022-04-07T19:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самой популярной у жителей Московской области в начале 2022 года онлайн-услугой оказалось получение социальных карт. Об этом сообщил телеканал "360".С начала года за этой услугой обратилось более 183 тысяч жителей, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина (всего на региональном сайте "Госуслуги" зарегистрировано 7,8 миллиона жителей)."Сейчас на портале можно воспользоваться 234 электронными услугами", –рассказала вице-губернатор.Также в число самых востребованных услуг входят запись в кружки, оформление субсидии на оплату ЖКУ, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет и прикрепление к поликлинике.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)