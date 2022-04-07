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Нефтегазовая отрасль работает в штатном режиме, заявил Новак - РИА Новости, 07.04.2022
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Нефтегазовая отрасль работает в штатном режиме, заявил Новак
Нефтегазовая отрасль работает в штатном режиме, заявил Новак - РИА Новости, 07.04.2022
Нефтегазовая отрасль работает в штатном режиме, заявил Новак
Нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли России на сегодняшний день работают в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:32
2022-04-07T17:15
экономика
россия
нефть
александр новак
опек+
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли России на сегодняшний день работают в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Проблемы, которые есть на сегодняшний день - с учетом принимаемых мер мы обязательно справимся. Хочу отметить особо, что сегодня наши и электроэнергетическая отрасль, и нефтегазовая отрасль работают в штатном режиме", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Сегодня на рынке мы видим: растет спрос на нефть и нефтепродукты, потому что допандемийный уровень восстанавливается, тем более летний спрос. Поэтому в рамках сделки ОПЕК+, того совещания, которое состоялось недавно, было принято решение продолжать наращивать добычу странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей в сутки. И, на мой взгляд, ситуация сейчас стабильная, цены отражают текущую ситуацию", - сказал Новак."Конечно, есть неопределенности, связанные с изменением логистических цепочек, санкционными ограничениями, особенно финансового характера и расчетами, но эти вопросы решаются, поэтому, на мой взгляд, сегодня мы не видим особых проблем", - добавил он.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее выступая с отчетом правительства в Госдуме, сообщил, что правительство на заседании в пятницу обсудит меры поддержки российского топливно-энергетического комплекса в условиях санкций.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций. В свою очередь российские власти приняли ряд мер по поддержке экономики в данных условиях. Например, в качестве меры поддержки отрасли энергетики правительство расширило программу льготного кредитования для системообразующих предприятий на организации ТЭК, по ней можно получить кредит по ставке до 11% на год.Санкции касаются, в том числе, и поставок энергоресурсов, некоторые страны уже объявляют об эмбарго на их импорт из России. Также все чаще звучат призывы полностью отказаться от российских энергоресурсов.Минэнерго России в конце марта представило отраслевые меры поддержки компаний ТЭК в условиях западных санкций, введенных из-за спецоперации на Украине. Разработанные меры касаются всех основных отраслей ТЭК: нефтегазовой, топливной, электроэнергетической, угольной.
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экономика, россия, нефть, александр новак, опек+, опек, цены на нефть
16:32 07.04.2022 (обновлено: 17:15 07.04.2022)
 
Нефтегазовая отрасль работает в штатном режиме, заявил Новак

Вице-премьер Новак: нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли работают в штатном режиме

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нефтегазовая и электроэнергетическая отрасли России на сегодняшний день работают в штатном режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Проблемы, которые есть на сегодняшний день - с учетом принимаемых мер мы обязательно справимся. Хочу отметить особо, что сегодня наши и электроэнергетическая отрасль, и нефтегазовая отрасль работают в штатном режиме", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Сегодня на рынке мы видим: растет спрос на нефть и нефтепродукты, потому что допандемийный уровень восстанавливается, тем более летний спрос. Поэтому в рамках сделки ОПЕК+, того совещания, которое состоялось недавно, было принято решение продолжать наращивать добычу странами ОПЕК+ на 432 тысячи баррелей в сутки. И, на мой взгляд, ситуация сейчас стабильная, цены отражают текущую ситуацию", - сказал Новак.
"Конечно, есть неопределенности, связанные с изменением логистических цепочек, санкционными ограничениями, особенно финансового характера и расчетами, но эти вопросы решаются, поэтому, на мой взгляд, сегодня мы не видим особых проблем", - добавил он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее выступая с отчетом правительства в Госдуме, сообщил, что правительство на заседании в пятницу обсудит меры поддержки российского топливно-энергетического комплекса в условиях санкций.
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Санкции касаются, в том числе, и поставок энергоресурсов, некоторые страны уже объявляют об эмбарго на их импорт из России. Также все чаще звучат призывы полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Минэнерго России в конце марта представило отраслевые меры поддержки компаний ТЭК в условиях западных санкций, введенных из-за спецоперации на Украине. Разработанные меры касаются всех основных отраслей ТЭК: нефтегазовой, топливной, электроэнергетической, угольной.
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