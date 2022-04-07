https://ria.ru/20220407/natsionalizatsiya-1782208608.html

В Крыму заявили, что национализация имущества будет проходить взвешенно

В Крыму заявили, что национализация имущества будет проходить взвешенно - РИА Новости, 07.04.2022

В Крыму заявили, что национализация имущества будет проходить взвешенно

Каждое решение по национализации имущества недружественных стран и иностранцев в Крыму будет приниматься взвешенно и объективно специальной рабочей группой,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T06:58

2022-04-07T06:58

2022-04-07T06:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Каждое решение по национализации имущества недружественных стран и иностранцев в Крыму будет приниматься взвешенно и объективно специальной рабочей группой, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Документ принят единогласно и направлен для рассмотрения в Госдуму.По его словам, речь идет, прежде всего, об имуществе украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших нацизм на Украине, в их числе есть и бывшие крымчане, покинувшие полуостров после воссоединения с Россией. Кроме того, под действия закона о национализации, в случае его принятия Госдумой, могут попасть и граждане западных стран, занявших агрессивную позицию по отношению к России."Те люди, которые занимаются бизнесом и имеют какую-то собственность в Крыму, но не выступают против России и Крыма, не финансируют киевский режим и украинских нацистов, им беспокоиться нечего. Пусть они продолжают работать. Никакой всеобщей национализации имущества в регионе не будет. А те люди, кто зарабатывает здесь деньги и финансируют нацбаты и все прочие, пусть начинают трястись, нервничать и пить успокоительные таблетки, все равно это им не поможет", - сказал Фикс.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. По его словам, собственность в Крыму имеет семья Владимира Зеленского, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/parlament-1781860064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, общество