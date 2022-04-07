https://ria.ru/20220407/naryshkin-1782251881.html
От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин
От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин
От российской военной спецоперации на Украине зависит архитектура всего мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:50
2022-04-07T11:50
2022-04-07T11:54
в мире
россия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:239:3197:2037_1920x0_80_0_0_0667f01cd7a62405f1e1a9abf8cde473.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. От российской военной спецоперации на Украине зависит архитектура всего мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Ожесточенность противостояния недвусмысленно свидетельствует о том, что речь идет о чем-то гораздо большем, чем судьба киевского режима. Фактически на кону – архитектура всего мирового порядка. Предугадать ее конкретные очертания, исходя из нынешней ситуации, довольно трудно, но можно с уверенностью сказать: возврата к старому уже не будет", - написал Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".Он уверен, что российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, выстраивающее свою идентичность на базе маниакального отрицания и демонизации всего, что объективно связывает ее с Россией."Сколько ни скачи, от себя не ускачешь", - добавил глава СВР.
https://ria.ru/20220330/briks-1780911571.html
https://ria.ru/20220210/putin-1772001490.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6e3a1c3684357ed8aaf2bb8322da3665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
11:50 07.04.2022 (обновлено: 11:54 07.04.2022)
От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин о спецоперации на Украине: на кону архитектура всего миропорядка