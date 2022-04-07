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От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
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От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин
От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин
От российской военной спецоперации на Украине зависит архитектура всего мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:50
2022-04-07T11:54
в мире
россия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. От российской военной спецоперации на Украине зависит архитектура всего мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Ожесточенность противостояния недвусмысленно свидетельствует о том, что речь идет о чем-то гораздо большем, чем судьба киевского режима. Фактически на кону – архитектура всего мирового порядка. Предугадать ее конкретные очертания, исходя из нынешней ситуации, довольно трудно, но можно с уверенностью сказать: возврата к старому уже не будет", - написал Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".Он уверен, что российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, выстраивающее свою идентичность на базе маниакального отрицания и демонизации всего, что объективно связывает ее с Россией."Сколько ни скачи, от себя не ускачешь", - добавил глава СВР.
https://ria.ru/20220330/briks-1780911571.html
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в мире, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
11:50 07.04.2022 (обновлено: 11:54 07.04.2022)
 
От спецоперации на Украине зависит архитектура миропорядка, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин о спецоперации на Украине: на кону архитектура всего миропорядка

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. От российской военной спецоперации на Украине зависит архитектура всего мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Ожесточенность противостояния недвусмысленно свидетельствует о том, что речь идет о чем-то гораздо большем, чем судьба киевского режима. Фактически на кону – архитектура всего мирового порядка. Предугадать ее конкретные очертания, исходя из нынешней ситуации, довольно трудно, но можно с уверенностью сказать: возврата к старому уже не будет", - написал Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".
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Он уверен, что российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство, выстраивающее свою идентичность на базе маниакального отрицания и демонизации всего, что объективно связывает ее с Россией.
"Сколько ни скачи, от себя не ускачешь", - добавил глава СВР.
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В миреРоссияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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