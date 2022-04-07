Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/nalogi-1782287804.html
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах
Меры налогового стимулирования, принятые на Курилах, беспрецедентны, власти продолжат стимулировать их развитие, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:41
2022-04-07T14:02
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/53/1550935344_64:424:2806:1966_1920x0_80_0_0_9ba54e1e2496224465476ce2b60fe455.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Меры налогового стимулирования, принятые на Курилах, беспрецедентны, власти продолжат стимулировать их развитие, заявил премьер России Михаил Мишустин."Приняты беспрецедентные меры налогового стимулирования, таких никогда не принимали. Там просто отменены даже целые виды налогов, и я очень верю в то, что это привлечет наших инвесторов", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, уже есть 18 соглашений по Курилам на 20 миллиардов рублей. "Это только начало", - считает он."Без сомнения мы будем всячески стимулировать развитие этого прекрасного края", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220119/proizvodstva-1768478218.html
https://realty.ria.ru/20220407/gostinitsy-1782286997.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/53/1550935344_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_81c4bc129b46c5bc23273278e8da41c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф
13:41 07.04.2022 (обновлено: 14:02 07.04.2022)
 
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах

Премьер Мишустин заявил, что меры налогового стимулирования на Курилах беспрецедентны

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Меры налогового стимулирования, принятые на Курилах, беспрецедентны, власти продолжат стимулировать их развитие, заявил премьер России Михаил Мишустин.
"Приняты беспрецедентные меры налогового стимулирования, таких никогда не принимали. Там просто отменены даже целые виды налогов, и я очень верю в то, что это привлечет наших инвесторов", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 05:06
Чекунков рассказал, что предполагает спецрежим на Курильских островах
По его словам, уже есть 18 соглашений по Курилам на 20 миллиардов рублей. "Это только начало", - считает он.
"Без сомнения мы будем всячески стимулировать развитие этого прекрасного края", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:38
Мишустин: обнуление НДС для гостиниц РФ простимулирует и поддержит бизнес
 
ЭкономикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала