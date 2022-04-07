https://ria.ru/20220407/nalogi-1782287804.html
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах
Меры налогового стимулирования, принятые на Курилах, беспрецедентны, власти продолжат стимулировать их развитие, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:41
2022-04-07T13:41
2022-04-07T14:02
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Меры налогового стимулирования, принятые на Курилах, беспрецедентны, власти продолжат стимулировать их развитие, заявил премьер России Михаил Мишустин."Приняты беспрецедентные меры налогового стимулирования, таких никогда не принимали. Там просто отменены даже целые виды налогов, и я очень верю в то, что это привлечет наших инвесторов", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, уже есть 18 соглашений по Курилам на 20 миллиардов рублей. "Это только начало", - считает он."Без сомнения мы будем всячески стимулировать развитие этого прекрасного края", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220119/proizvodstva-1768478218.html
https://realty.ria.ru/20220407/gostinitsy-1782286997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф
13:41 07.04.2022 (обновлено: 14:02 07.04.2022)
Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах
Премьер Мишустин заявил, что меры налогового стимулирования на Курилах беспрецедентны