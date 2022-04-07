https://ria.ru/20220407/nalogi-1782287804.html

Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах

Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о мерах налогового стимулирования на Курилах

Меры налогового стимулирования, принятые на Курилах, беспрецедентны, власти продолжат стимулировать их развитие, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:41

2022-04-07T13:41

2022-04-07T14:02

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Меры налогового стимулирования, принятые на Курилах, беспрецедентны, власти продолжат стимулировать их развитие, заявил премьер России Михаил Мишустин."Приняты беспрецедентные меры налогового стимулирования, таких никогда не принимали. Там просто отменены даже целые виды налогов, и я очень верю в то, что это привлечет наших инвесторов", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, уже есть 18 соглашений по Курилам на 20 миллиардов рублей. "Это только начало", - считает он."Без сомнения мы будем всячески стимулировать развитие этого прекрасного края", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220119/proizvodstva-1768478218.html

https://realty.ria.ru/20220407/gostinitsy-1782286997.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф