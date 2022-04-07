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Тульские металлурги увеличили производство импортозамещающей продукций
Тульские металлурги увеличили производство импортозамещающей продукций - РИА Новости, 07.04.2022
Тульские металлурги увеличили производство импортозамещающей продукций
Тульское предприятие "Полема", один из мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов, на фоне санкций... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:27
2022-04-07T18:27
2022-04-07T18:27
тульская область
тульская область
алексей дюмин
экономика
технологии
санкции в отношении россии
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ТУЛА, 7 апр - РИА Новости. Тульское предприятие "Полема", один из мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов, на фоне санкций увеличило производство импортозамещающей продукций, по отдельным позициям производство выросло в 160 раз – 300 кг в 2019 году до 48 тонн в текущем году, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы правительства Тульской области.Управляющий директор АО "Полема" Алексей Филиппов сообщил, что сегодня на предприятии работают порядка 800 человек. По его словам, предприятие нарастило производство импортозамещающей продукции, среди которой: порошковые материалы для стекольной отрасли, молибденовый порошок, металлические порошки для аддитивных технологий, прутки кобальт-хром-молибден для производства эндопротезов, а также привалковая арматура, которая позволит заместить импортную продукцию на одном из крупнейших предприятий региона – "Тулачермет-Сталь"."Суммарная годовая выручка от реализации импортозамещающей продукции составляет порядка 850 миллионов рублей, создано более 30 рабочих мест. Предприятие успешно заместило импорт из таких стран как США, Германия, Великобритания, Швейцария, Китай, Швеция. В ближайшее время предприятие планирует дальнейшее развитие производства, например, увеличение объемов выпуска порошков для аддитивных технологий", – приводят в пресс-службе слова Филиппова.
https://ria.ru/20220210/laboratorii-1772140427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, экономика, технологии, санкции в отношении россии
ТУЛА, 7 апр - РИА Новости. Тульское предприятие "Полема", один из мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов, на фоне санкций увеличило производство импортозамещающей продукций, по отдельным позициям производство выросло в 160 раз – 300 кг в 2019 году до 48 тонн в текущем году, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы правительства Тульской области.
"Сегодня, когда наша страна столкнулась с экономическими сложностями, предприятие многое делает для импортозамещения, наращивает производство. Обеспечивает отечественной продукцией более 20 отраслей промышленности, в первую очередь машиностроение. И, что особенно важно сейчас, не только сохраняет рабочие места, но и увеличивает их", – подчеркнул глава Тульской области Алексей Дюмин
, который в четверг посетил предприятие.
Управляющий директор АО "Полема" Алексей Филиппов сообщил, что сегодня на предприятии работают порядка 800 человек. По его словам, предприятие нарастило производство импортозамещающей продукции, среди которой: порошковые материалы для стекольной отрасли, молибденовый порошок, металлические порошки для аддитивных технологий, прутки кобальт-хром-молибден для производства эндопротезов, а также привалковая арматура, которая позволит заместить импортную продукцию на одном из крупнейших предприятий региона – "Тулачермет-Сталь".
"Суммарная годовая выручка от реализации импортозамещающей продукции составляет порядка 850 миллионов рублей, создано более 30 рабочих мест. Предприятие успешно заместило импорт из таких стран как США
, Германия
, Великобритания
, Швейцария
, Китай
, Швеция
. В ближайшее время предприятие планирует дальнейшее развитие производства, например, увеличение объемов выпуска порошков для аддитивных технологий", – приводят в пресс-службе слова Филиппова.