https://ria.ru/20220407/metallurgi-1782372627.html

Тульские металлурги увеличили производство импортозамещающей продукций

Тульские металлурги увеличили производство импортозамещающей продукций - РИА Новости, 07.04.2022

Тульские металлурги увеличили производство импортозамещающей продукций

Тульское предприятие "Полема", один из мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов, на фоне санкций... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:27

2022-04-07T18:27

2022-04-07T18:27

тульская область

тульская область

алексей дюмин

экономика

технологии

санкции в отношении россии

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ТУЛА, 7 апр - РИА Новости. Тульское предприятие "Полема", один из мировых лидеров в сфере выпуска продукции из хрома, вольфрама, металлических порошков и композитов, на фоне санкций увеличило производство импортозамещающей продукций, по отдельным позициям производство выросло в 160 раз – 300 кг в 2019 году до 48 тонн в текущем году, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы правительства Тульской области.Управляющий директор АО "Полема" Алексей Филиппов сообщил, что сегодня на предприятии работают порядка 800 человек. По его словам, предприятие нарастило производство импортозамещающей продукции, среди которой: порошковые материалы для стекольной отрасли, молибденовый порошок, металлические порошки для аддитивных технологий, прутки кобальт-хром-молибден для производства эндопротезов, а также привалковая арматура, которая позволит заместить импортную продукцию на одном из крупнейших предприятий региона – "Тулачермет-Сталь"."Суммарная годовая выручка от реализации импортозамещающей продукции составляет порядка 850 миллионов рублей, создано более 30 рабочих мест. Предприятие успешно заместило импорт из таких стран как США, Германия, Великобритания, Швейцария, Китай, Швеция. В ближайшее время предприятие планирует дальнейшее развитие производства, например, увеличение объемов выпуска порошков для аддитивных технологий", – приводят в пресс-службе слова Филиппова.

https://ria.ru/20220210/laboratorii-1772140427.html

тульская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, экономика, технологии, санкции в отношении россии