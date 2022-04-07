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Жительница Волгоградской области на неделю заперла ребенка в квартире - РИА Новости, 07.04.2022
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Жительница Волгоградской области на неделю заперла ребенка в квартире
Жительница Волгоградской области на неделю заперла ребенка в квартире - РИА Новости, 07.04.2022
Жительница Волгоградской области на неделю заперла ребенка в квартире
Жительница города Волжский Волгоградской области на неделю оставила 9-летнюю дочь в запертой квартире почти без еды, против нее возбуждено дело, сообщила... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:09
2022-04-07T12:09
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 7 апр – РИА Новости. Жительница города Волжский Волгоградской области на неделю оставила 9-летнюю дочь в запертой квартире почти без еды, против нее возбуждено дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.По информации ведомства, накануне в полицию обратилась жительница Волжского, которая услышала, как на помощь зовет девочка на балконе. Ребенок не мог самостоятельно открыть дверь и выйти из квартиры. Полицейские нашли собственника жилья, у которого семья снимала квартиру, он отпер замки."Установлено, что мать 9-летней девочки оставила ее одну в квартире на семь дней. Из еды у ребенка было только два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба", - сообщили в полиции. Отмечается, что девочка не могла связаться с матерью и через неделю пребывания в одиночестве решила позвать на помощь прохожих.Сотрудники полиции разыскали женщину, она пояснила, что уехала в Волгоград на работу, где якобы все это время и находилась. При этом мать сообщила учителям, что дочь заболела, поэтому не посещает школу. По данным ведомства, женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, ранее она была лишена родительских прав в отношении 5-летней дочери, еще один ее ребенок проживает с отцом.По информации полиции, против нее возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей, решается вопрос о лишении родительских прав. Девочка находится в лечебном учреждении.
https://ria.ru/20220407/ubiystvo-1782224621.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
12:09 07.04.2022
 
Жительница Волгоградской области на неделю заперла ребенка в квартире

Жительница Волгоградской области на неделю заперла 9-летнюю дочь в квартире

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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ВОЛГОГРАД, 7 апр – РИА Новости. Жительница города Волжский Волгоградской области на неделю оставила 9-летнюю дочь в запертой квартире почти без еды, против нее возбуждено дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации ведомства, накануне в полицию обратилась жительница Волжского, которая услышала, как на помощь зовет девочка на балконе. Ребенок не мог самостоятельно открыть дверь и выйти из квартиры. Полицейские нашли собственника жилья, у которого семья снимала квартиру, он отпер замки.
"Установлено, что мать 9-летней девочки оставила ее одну в квартире на семь дней. Из еды у ребенка было только два пакета лапши быстрого приготовления и батон хлеба", - сообщили в полиции. Отмечается, что девочка не могла связаться с матерью и через неделю пребывания в одиночестве решила позвать на помощь прохожих.
Сотрудники полиции разыскали женщину, она пояснила, что уехала в Волгоград на работу, где якобы все это время и находилась. При этом мать сообщила учителям, что дочь заболела, поэтому не посещает школу. По данным ведомства, женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, ранее она была лишена родительских прав в отношении 5-летней дочери, еще один ее ребенок проживает с отцом.
По информации полиции, против нее возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей, решается вопрос о лишении родительских прав. Девочка находится в лечебном учреждении.
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