https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782369181.html

В Совбезе назвали траты США на кибербезопасность платой за высокомерие

В Совбезе назвали траты США на кибербезопасность платой за высокомерие - РИА Новости, 07.04.2022

В Совбезе назвали траты США на кибербезопасность платой за высокомерие

Многомиллиардные траты американских IT-компаний на кибербезопасность – расплата за высокомерие, самонадеянность и отказ от сотрудничества с Россией и Китаем,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:09

2022-04-07T18:09

2022-04-07T18:25

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Многомиллиардные траты американских IT-компаний на кибербезопасность – расплата за высокомерие, самонадеянность и отказ от сотрудничества с Россией и Китаем, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов."А ведь это [многомиллиардные траты IT-компаний на защиту от хакеров] ни что иное, как расплата за высокомерие и самонадеянность, отказ от предложений России, КНР и других здравомыслящих суверенных государств принять международно-правовые акты, обязательные для всего мирового сообщества", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".По его словам, Россия будет терпеливо ждать, когда США подавят свои "гегемонистские амбиции", проявят здравомыслие и вернутся за стол продуктивных двусторонних переговоров."Пока им ни в чем веры нет", - заявил Храмов.В то же время он напомнил, что американцами давно созданы кибервойска. На этот счет имеются объемные доктринальные документы. Более того, их реальное киберкомандование вовсю трудится, планирует операции, осваивает деньги своих налогоплательщиков, обрабатывает союзников, "без которых, как известно, англосаксы в войны не вступают"."У России подобные доктринальные документы отсутствуют", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.Кроме того, не у России, а у США имеются "кибербазы" за рубежом. К примеру, штаб-квартира АНБ в Гамбурге, где, по всей видимости, вне юрисдикции ФРГ, "не покладая рук трудятся за интересы США многие сотни профессиональных хакеров"."Третье и, наверное, самое главное. Вашингтону нужны аргументы на внутриполитической арене, если хотите, "дымовая завеса", чтобы оправдать уязвимость американской информационно-коммуникационной среды. Ведь многолетнее упование на доминирование в интернете привело США к тому, что, как говорят эксперты, любой школьник в состоянии нанести ущерб "умным" домохозяйствам Америки. Отсюда – судорожные решения обременить ведущие ИТ-компании многомиллиардными вложениями в киберзащиту, подготовку специалистов и создание системы мер по защите критической инфраструктуры", - заявил Храмов.

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782355755.html

https://ria.ru/20220321/strategii-1779343511.html

https://ria.ru/20220331/nato-1781048254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кибербезопасность, технологии, россия, сша, совет безопасности рф, в мире