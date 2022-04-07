18:09 07.04.2022 (обновлено: 18:25 07.04.2022)
В Совбезе назвали траты США на кибербезопасность платой за высокомерие
Замсекретаря Совбеза Храмов: траты США на кибербезопасность — плата за высокомерие
Кибербезопасность
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Многомиллиардные траты американских IT-компаний на кибербезопасность – расплата за высокомерие, самонадеянность и отказ от сотрудничества с Россией и Китаем, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов.
"А ведь это [многомиллиардные траты IT-компаний на защиту от хакеров] ни что иное, как расплата за высокомерие и самонадеянность, отказ от предложений России, КНР и других здравомыслящих суверенных государств принять международно-правовые акты, обязательные для всего мирового сообщества", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
По его словам, Россия будет терпеливо ждать, когда США подавят свои "гегемонистские амбиции", проявят здравомыслие и вернутся за стол продуктивных двусторонних переговоров.
"Пока им ни в чем веры нет", - заявил Храмов.
В то же время он напомнил, что американцами давно созданы кибервойска. На этот счет имеются объемные доктринальные документы. Более того, их реальное киберкомандование вовсю трудится, планирует операции, осваивает деньги своих налогоплательщиков, обрабатывает союзников, "без которых, как известно, англосаксы в войны не вступают".
"У России подобные доктринальные документы отсутствуют", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.
"Третье и, наверное, самое главное. Вашингтону нужны аргументы на внутриполитической арене, если хотите, "дымовая завеса", чтобы оправдать уязвимость американской информационно-коммуникационной среды. Ведь многолетнее упование на доминирование в интернете привело США к тому, что, как говорят эксперты, любой школьник в состоянии нанести ущерб "умным" домохозяйствам Америки. Отсюда – судорожные решения обременить ведущие ИТ-компании многомиллиардными вложениями в киберзащиту, подготовку специалистов и создание системы мер по защите критической инфраструктуры", - заявил Храмов.