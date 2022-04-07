17:24 07.04.2022 (обновлено: 17:46 07.04.2022)
Страны G7 запретили новые инвестиции в ключевые секторы экономики России
Страны G7 запретили инвестиции в ключевые секторы экономики России, в том числе энергетику
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что запрещают все новые инвестиции в ключевые секторы экономики РФ, в том числе в энергетику, говорится в совместном заявлении лидеров "семерки".
"Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые секторы российской экономики, в том числе в энергетический сектор", - говорится в заявлении.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.