https://ria.ru/20220407/gostomel-1782237133.html

В поселке Гостомель Киевской области ввели недельный комендантский час

В поселке Гостомель Киевской области ввели недельный комендантский час - РИА Новости, 07.04.2022

В поселке Гостомель Киевской области ввели недельный комендантский час

В поселке Гостомель Киевской области ввели недельный комендантский час, он будет действовать с 6.00 7 апреля до 6.00 14 апреля (совпадает с мск), заявил глава... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:02

2022-04-07T11:02

2022-04-07T11:02

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В поселке Гостомель Киевской области ввели недельный комендантский час, он будет действовать с 6.00 7 апреля до 6.00 14 апреля (совпадает с мск), заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк."На территории Гостомельского поселкового совета комендантский час усилен. Он продлится с 6:00 7 апреля до 6:00 14 апреля", - написал Павлюк в своем Telegram-канале.Он отметил, что в это время категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться транспортом и пешком. "Такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты имели возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей", - написал Павлюк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, киевская область