https://ria.ru/20220407/fas-1782289644.html

ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах

ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах - РИА Новости, 07.04.2022

ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила семь дел против пытавшихся нажиться на панике в магазинах и создававших искусственный дефицит, такая... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:48

2022-04-07T13:48

2022-04-07T13:48

экономика

госдума рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила семь дел против пытавшихся нажиться на панике в магазинах и создававших искусственный дефицит, такая борьба будет продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В начале марта вся торговая сфера – от производителя до продавца – столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости. Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации – на страхах людей. Жулики – надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. Они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе, и выбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Чтобы пресечь противоправные действия, Федеральная антимонопольная служба возбудила семь дел. И у нее есть все инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями. Борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена", - добавил он.Премьер-министр напомнил, что законодательство предусматривает серьезную ответственность за подобные действия. За злоупотребление доминирующим положением – штрафы в размере до 15% годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220330/sakhar-1780892384.html

https://ria.ru/20220324/fas-1779928093.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, федеральная антимонопольная служба (фас россии)