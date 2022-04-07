https://ria.ru/20220407/fas-1782289644.html
ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах
ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах - РИА Новости, 07.04.2022
ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила семь дел против пытавшихся нажиться на панике в магазинах и создававших искусственный дефицит, такая... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:48
2022-04-07T13:48
2022-04-07T13:48
экономика
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/67/1508926776_0:0:2798:1573_1920x0_80_0_0_934be1a0a011053220b620dfab5abaad.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила семь дел против пытавшихся нажиться на панике в магазинах и создававших искусственный дефицит, такая борьба будет продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В начале марта вся торговая сфера – от производителя до продавца – столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости. Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации – на страхах людей. Жулики – надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. Они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе, и выбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Чтобы пресечь противоправные действия, Федеральная антимонопольная служба возбудила семь дел. И у нее есть все инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями. Борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена", - добавил он.Премьер-министр напомнил, что законодательство предусматривает серьезную ответственность за подобные действия. За злоупотребление доминирующим положением – штрафы в размере до 15% годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220330/sakhar-1780892384.html
https://ria.ru/20220324/fas-1779928093.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/67/1508926776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdad6519b71fd24a45bc277498263597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах
Премьер Мишустин: ФАС продолжит борьбу против искусственного дефицита в магазинах
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила семь дел против пытавшихся нажиться на панике в магазинах и создававших искусственный дефицит, такая борьба будет продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В начале марта вся торговая сфера – от производителя до продавца – столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости. Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации – на страхах людей. Жулики – надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. Они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе, и выбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме
.
"Чтобы пресечь противоправные действия, Федеральная антимонопольная служба возбудила семь дел. И у нее есть все инструменты для борьбы с недобросовестными предпринимателями. Борьба с теми, кто решил заработать на людях, будет продолжена", - добавил он.
Премьер-министр напомнил, что законодательство предусматривает серьезную ответственность за подобные действия. За злоупотребление доминирующим положением – штрафы в размере до 15% годовой выручки, а участие должностных лиц в картельных сговорах влечет уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.