Божественная литургия и белые голуби: верующие празднуют Благовещение
Благовещение — один из двенадцати главных праздников Церкви.
Благовещение — один из двенадцати главных праздников Церкви.
В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.
В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.
Дата праздника непреходящая — 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова.
Дата праздника непреходящая — 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова.
Благовещение почти всегда приходится на время Великого поста, но в этот день возможны послабления — разрешаются рыба и вино.
Благовещение почти всегда приходится на время Великого поста, но в этот день возможны послабления — разрешаются рыба и вино.
В храмах поют праздничные песнопения, духовенство меняет характерные для поста темные облачения на светлые.
В храмах поют праздничные песнопения, духовенство меняет характерные для поста темные облачения на светлые.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
В день Благовещения патриарх служит в храме Христа Спасителя праздничную Божественную литургию.
В день Благовещения патриарх служит в храме Христа Спасителя праздничную Божественную литургию.
Священнослужители на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Священнослужители на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Прихожане и священнослужители на Божественной литургии.
Прихожане и священнослужители на Божественной литургии.
Прихожане в храме Христа Спасителя.
После службы патриарх с прихожанами и духовенством по традиции выпустили белых голубей, символизирующих Святой Дух.
После службы патриарх с прихожанами и духовенством по традиции выпустили белых голубей, символизирующих Святой Дух.