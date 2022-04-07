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Божественная литургия и белые голуби: верующие празднуют Благовещение - РИА Новости, 07.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220407/blagoveschenie-1782270169.html
Божественная литургия и белые голуби: верующие празднуют Благовещение
Божественная литургия и белые голуби: верующие празднуют Благовещение - РИА Новости, 07.04.2022
Божественная литургия и белые голуби: верующие празднуют Благовещение
Русская православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Важнейший для верующих праздник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:44
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религия
религиозные праздники
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
храм христа спасителя
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Русская православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Важнейший для верующих праздник — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, религиозные праздники, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя
13:44 07.04.2022 (обновлено: 16:08 07.04.2022)
 

Божественная литургия и белые голуби: верующие празднуют Благовещение

Читать ria.ru в
Русская православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы. Важнейший для верующих праздник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Благовещение — один из двенадцати главных праздников Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
1 из 11

Благовещение — один из двенадцати главных праздников Церкви.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.

Прихожане на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день преставления святителя Тихона
2 из 11

В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дата праздника непреходящая — 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

Священнослужители на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
3 из 11

Дата праздника непреходящая — 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Благовещение почти всегда приходится на время Великого поста, но в этот день возможны послабления — разрешаются рыба и вино.

Монахини на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
4 из 11

Благовещение почти всегда приходится на время Великого поста, но в этот день возможны послабления — разрешаются рыба и вино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В храмах поют праздничные песнопения, духовенство меняет характерные для поста темные облачения на светлые.

Священнослужители на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
5 из 11

В храмах поют праздничные песнопения, духовенство меняет характерные для поста темные облачения на светлые.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
6 из 11

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В день Благовещения патриарх служит в храме Христа Спасителя праздничную Божественную литургию.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) совершает божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
7 из 11

В день Благовещения патриарх служит в храме Христа Спасителя праздничную Божественную литургию.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Священнослужители на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Священнослужители на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день преставления святителя Тихона
8 из 11

Священнослужители на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Прихожане и священнослужители на Божественной литургии.

Прихожане и священнослужители на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день преставления святителя Тихона
9 из 11

Прихожане и священнослужители на Божественной литургии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Прихожане в храме Христа Спасителя.

Прихожане на божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
10 из 11

Прихожане в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

После службы патриарх с прихожанами и духовенством по традиции выпустили белых голубей, символизирующих Святой Дух.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прихожане выпускают голубей после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
11 из 11

После службы патриарх с прихожанами и духовенством по традиции выпустили белых голубей, символизирующих Святой Дух.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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