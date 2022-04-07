https://ria.ru/20220407/benzin-1782261546.html
Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин
Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин - РИА Новости, 07.04.2022
Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин
Главной причиной роста цен на бензин в США стала неэффективная политика администрации президента страны Джо Байдена, а не украинский кризис или действия... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:24
2022-04-07T12:24
2022-04-07T12:24
сша
россия
украина
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772033693_0:159:2865:1771_1920x0_80_0_0_6eea2a8e6f1b20de0282a72f4ea51682.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Главной причиной роста цен на бензин в США стала неэффективная политика администрации президента страны Джо Байдена, а не украинский кризис или действия нефтедобывающих предприятий, заявил глава американской компании Canary Дэн Эберхарт.Ранее специальный комитет палаты представителей обвинил крупные нефтяные компании в искусственном завышении цен на топливо и вызвал их в Конгресс. Последние заявили в свою защиту, что работают над наращиванием объемов добычи и не устанавливают конечные цены на бензин."Все знают, что цены на бензин росли на протяжении всего времени руководства администрации Байдена страной, не с того момента, как Путин начал эту войну", - сказал глава Canary в интервью телеканалу Fox News.Он добавил, что, если бы правительство "имело серьезные намерения" поспособствовать увеличению темпов добычи нефти для борьбы с ростом цен, тогда оно бы созвало руководителей нефтяных компаний и вело бы с ними конструктивный диалог. В Конгрессе же, по его мнению, произошел "бутафорский суд", где "показывали пальцем и играли на публику".США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках антироссийских санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации.
https://ria.ru/20220406/benzin-1782176856.html
https://ria.ru/20220406/produkty-1782109160.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772033693_261:191:2737:2048_1920x0_80_0_0_5dd26905cecb59fe950ef5bdfd9705b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, в мире, джо байден
Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин
Руководитель нефтяной компании Canary Эберхарт обвинил Байдена в росте цен на бензин
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости.
Главной причиной роста цен на бензин в США стала неэффективная политика администрации президента страны Джо Байдена, а не украинский кризис или действия нефтедобывающих предприятий, заявил
глава американской компании Canary Дэн Эберхарт.
Ранее специальный комитет палаты представителей обвинил крупные нефтяные компании в искусственном завышении цен на топливо и вызвал их в Конгресс. Последние заявили в свою защиту, что работают над наращиванием объемов добычи и не устанавливают конечные цены на бензин.
"Все знают, что цены на бензин росли на протяжении всего времени руководства администрации Байдена страной, не с того момента, как Путин начал эту войну", - сказал глава Canary в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что, если бы правительство "имело серьезные намерения" поспособствовать увеличению темпов добычи нефти для борьбы с ростом цен, тогда оно бы созвало руководителей нефтяных компаний и вело бы с ними конструктивный диалог. В Конгрессе же, по его мнению, произошел "бутафорский суд", где "показывали пальцем и играли на публику".
США
неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией
спецоперацией на Украине
. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках антироссийских санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации.