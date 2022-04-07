https://ria.ru/20220407/benzin-1782261546.html

Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин

Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин - РИА Новости, 07.04.2022

Руководитель нефтяной компании в США обвинил Байдена в росте цен на бензин

Главной причиной роста цен на бензин в США стала неэффективная политика администрации президента страны Джо Байдена, а не украинский кризис или действия... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:24

2022-04-07T12:24

2022-04-07T12:24

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Главной причиной роста цен на бензин в США стала неэффективная политика администрации президента страны Джо Байдена, а не украинский кризис или действия нефтедобывающих предприятий, заявил глава американской компании Canary Дэн Эберхарт.Ранее специальный комитет палаты представителей обвинил крупные нефтяные компании в искусственном завышении цен на топливо и вызвал их в Конгресс. Последние заявили в свою защиту, что работают над наращиванием объемов добычи и не устанавливают конечные цены на бензин."Все знают, что цены на бензин росли на протяжении всего времени руководства администрации Байдена страной, не с того момента, как Путин начал эту войну", - сказал глава Canary в интервью телеканалу Fox News.Он добавил, что, если бы правительство "имело серьезные намерения" поспособствовать увеличению темпов добычи нефти для борьбы с ростом цен, тогда оно бы созвало руководителей нефтяных компаний и вело бы с ними конструктивный диалог. В Конгрессе же, по его мнению, произошел "бутафорский суд", где "показывали пальцем и играли на публику".США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках антироссийских санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации.

https://ria.ru/20220406/benzin-1782176856.html

https://ria.ru/20220406/produkty-1782109160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, россия, украина, в мире, джо байден