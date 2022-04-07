https://ria.ru/20220407/aeroporty-1782239458.html

Аэропорт Южной Кореи вводит интеллектуальную систему досмотра

Аэропорт Южной Кореи вводит интеллектуальную систему досмотра - РИА Новости, 07.04.2022

Аэропорт Южной Кореи вводит интеллектуальную систему досмотра

В столичном аэропорту Южной Кореи Инчхон установят интеллектуальную систему контроля безопасности, которая сможет обнаруживать опасные предметы, не заставляя... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:58

2022-04-07T14:58

2022-04-07T14:58

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В столичном аэропорту Южной Кореи Инчхон установят интеллектуальную систему контроля безопасности, которая сможет обнаруживать опасные предметы, не заставляя пассажиров вынимать ноутбуки и жидкости из ручной клади, сообщает Aju Business Daily.В настоящее время Международный аэропорт Инчхон проверяет вещи у каждого выхода на посадку. Интеллектуальная зона безопасности будет включать усовершенствованные детекторы для личного досмотра, рентгеновскую компьютерную томографию, показывающую 3D-изображения с высоким разрешением, и систему автоматического возврата лотка (ATR).Планируется, что к 2025 году все зоны вылета и пересадок оснастят новыми интеллектуальными устройствами досмотра.На демонстрацию системы будет выделено в общей сложности 13,7 миллиарда вон (11,2 миллиона долларов). Интегрированная интеллектуальная зона является последней в серии мер, принятых операторами южнокорейских аэропортов для повышения безопасности при досмотре.

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Лана Баева

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