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Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Жириновского

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Жириновского - РИА Новости, 06.04.2022

Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, назвав его "часто... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:22

2022-04-06T20:22

2022-04-06T20:22

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умер владимир жириновский

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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, назвав его "часто неоднозначным, но ярким и талантливым человеком", сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным руководителя фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Владимира Жириновского в связи с его кончиной", - сообщили в пресс-службе. По ее данным, в соболезновании Лукашенко отметил, что "ушел из жизни часто неоднозначный, но безусловно яркий, неординарный и талантливый человек".Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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