https://ria.ru/20220406/vengriya-1782136096.html

Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину

Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину - РИА Новости, 06.04.2022

Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил ввод венгерских войск на Украину без разрешения НАТО. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:59

2022-04-06T16:59

2022-04-06T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

венгрия

виктор орбан

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил ввод венгерских войск на Украину без разрешения НАТО.Ранее Орбан упоминал, что позиция Будапешта по ситуации на Украине базируется на необходимости защиты 200 тысяч проживающих там граждан Венгрии. На пресс-конференции премьера спросили, пойдет ли Будапешт на ввод своих войск на территорию Украины в случае гипотетического распада ее государственности."Мы страна-член НАТО, и мы не покинем территорию НАТО без решения НАТО", - цитирует ответ Орбана официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

https://ria.ru/20220322/zakarpate-1779506905.html

венгрия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, украина, нато, ситуация в днр и лнр