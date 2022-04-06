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Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/vengriya-1782136096.html
Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину
Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину - РИА Новости, 06.04.2022
Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил ввод венгерских войск на Украину без разрешения НАТО. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:59
2022-04-06T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
венгрия
виктор орбан
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил ввод венгерских войск на Украину без разрешения НАТО.Ранее Орбан упоминал, что позиция Будапешта по ситуации на Украине базируется на необходимости защиты 200 тысяч проживающих там граждан Венгрии. На пресс-конференции премьера спросили, пойдет ли Будапешт на ввод своих войск на территорию Украины в случае гипотетического распада ее государственности."Мы страна-член НАТО, и мы не покинем территорию НАТО без решения НАТО", - цитирует ответ Орбана официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
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в мире, венгрия, виктор орбан, украина, нато, ситуация в днр и лнр
16:59 06.04.2022
 
Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину

Премьер Венгрии Орбан исключил односторонний ввод войск на Украину даже при ее распаде

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил ввод венгерских войск на Украину без разрешения НАТО.
Ранее Орбан упоминал, что позиция Будапешта по ситуации на Украине базируется на необходимости защиты 200 тысяч проживающих там граждан Венгрии. На пресс-конференции премьера спросили, пойдет ли Будапешт на ввод своих войск на территорию Украины в случае гипотетического распада ее государственности.
"Мы страна-член НАТО, и мы не покинем территорию НАТО без решения НАТО", - цитирует ответ Орбана официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВенгрияВиктор ОрбанУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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