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Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину
Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину - РИА Новости, 06.04.2022
Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил ввод венгерских войск на Украину без разрешения НАТО. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:59
2022-04-06T16:59
2022-04-06T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
венгрия
виктор орбан
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил ввод венгерских войск на Украину без разрешения НАТО.Ранее Орбан упоминал, что позиция Будапешта по ситуации на Украине базируется на необходимости защиты 200 тысяч проживающих там граждан Венгрии. На пресс-конференции премьера спросили, пойдет ли Будапешт на ввод своих войск на территорию Украины в случае гипотетического распада ее государственности."Мы страна-член НАТО, и мы не покинем территорию НАТО без решения НАТО", - цитирует ответ Орбана официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
https://ria.ru/20220322/zakarpate-1779506905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Орбан исключил односторонний ввод войск Венгрии на Украину
Премьер Венгрии Орбан исключил односторонний ввод войск на Украину даже при ее распаде