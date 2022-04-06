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Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220406/vandamme-1782268037.html
Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго
Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго - РИА Новости, 07.04.2022
Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго
Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго, сообщает местное издание... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-06T21:00
2022-04-07T12:49
культура
новости культуры
феликс антуан чисекеди
жан-клод ван дамм (ван варенберг)
киншаса (город)
бельгия
демократическая республика конго
паспорт
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго, сообщает местное издание Actualite.Судя по заявлению Ван Дамма, его задача — поддержка экологии и дикой природы. Также он будет способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.Жан-Клод Ван Дамм снялся более чем в 50 фильмах. Среди них "Самоволка", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и "Патруль времени".Несмотря на то, что артист родился в Брюссельском регионе Бельгии, многие фанаты в ДР Конго считают его своим земляком. В ряде местных СМИ тиражируется информация, согласно которой Ван Дамм появился на свет в конголезском городе Лумумбаши.
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бельгия
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новости культуры, феликс антуан чисекеди, жан-клод ван дамм (ван варенберг), киншаса (город), бельгия, демократическая республика конго, паспорт, кино и сериалы
21:00 06.04.2022 (обновлено: 12:49 07.04.2022)
 
Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго

Актер Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго, пишет Actualite

© AFP 2022 / Boris Horvat Актер Жан-Клод Ван Дамм
Актер Жан-Клод Ван Дамм - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Boris Horvat
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго, сообщает местное издание Actualite.

"Я благодарю Конго, которое приняло меня с большой любовью. Я с огромной гордостью получаю этот паспорт в качестве посла страны", — сказал актер.

Судя по заявлению Ван Дамма, его задача — поддержка экологии и дикой природы. Также он будет способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.
Жан-Клод Ван Дамм снялся более чем в 50 фильмах. Среди них "Самоволка", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и "Патруль времени".
Несмотря на то, что артист родился в Брюссельском регионе Бельгии, многие фанаты в ДР Конго считают его своим земляком. В ряде местных СМИ тиражируется информация, согласно которой Ван Дамм появился на свет в конголезском городе Лумумбаши.
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КультураНовости культурыФеликс Антуан ЧисекедиЖан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг)Киншаса (город)БельгияДемократическая Республика КонгоПаспортКино и сериалы
 
 
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