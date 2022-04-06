https://ria.ru/20220406/vandamme-1782268037.html

Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго

Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго - РИА Новости, 07.04.2022

Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт ДР Конго

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго, сообщает местное издание... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T21:00

2022-04-06T21:00

2022-04-07T12:49

культура

новости культуры

феликс антуан чисекеди

жан-клод ван дамм (ван варенберг)

киншаса (город)

бельгия

демократическая республика конго

паспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782266665_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c29954d6780751f1f0b51467e4d11a1e.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго, сообщает местное издание Actualite.Судя по заявлению Ван Дамма, его задача — поддержка экологии и дикой природы. Также он будет способствовать иностранным инвестициям, в частности, в сельское хозяйство страны.Жан-Клод Ван Дамм снялся более чем в 50 фильмах. Среди них "Самоволка", "Двойной удар", "Универсальный солдат" и "Патруль времени".Несмотря на то, что артист родился в Брюссельском регионе Бельгии, многие фанаты в ДР Конго считают его своим земляком. В ряде местных СМИ тиражируется информация, согласно которой Ван Дамм появился на свет в конголезском городе Лумумбаши.

https://ria.ru/20201021/van-damm-1580610459.html

киншаса (город)

бельгия

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, феликс антуан чисекеди, жан-клод ван дамм (ван варенберг), киншаса (город), бельгия, демократическая республика конго, паспорт, кино и сериалы