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США и Украина обсудили потребности Киева в топливе - РИА Новости, 06.04.2022
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США и Украина обсудили потребности Киева в топливе
США и Украина обсудили потребности Киева в топливе - РИА Новости, 06.04.2022
США и Украина обсудили потребности Киева в топливе
США провели с Украиной переговоры, посвященные потребностям Киева в топливной сфере, данные дискуссии будут продолжены, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:07
2022-04-06T19:15
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США провели с Украиной переговоры, посвященные потребностям Киева в топливной сфере, данные дискуссии будут продолжены, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Я просто скажу вам, что мы провели обсуждения с украинской стороной о потребностях Украины в топливе. Данные обсуждения будут продолжаться", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр
19:07 06.04.2022 (обновлено: 19:15 06.04.2022)
 
США и Украина обсудили потребности Киева в топливе

США продолжат обсуждать с Украиной потребности Киева в топливе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США провели с Украиной переговоры, посвященные потребностям Киева в топливной сфере, данные дискуссии будут продолжены, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Я просто скажу вам, что мы провели обсуждения с украинской стороной о потребностях Украины в топливе. Данные обсуждения будут продолжаться", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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