https://ria.ru/20220406/toplivo-1782169587.html

США и Украина обсудили потребности Киева в топливе

США и Украина обсудили потребности Киева в топливе - РИА Новости, 06.04.2022

США и Украина обсудили потребности Киева в топливе

США провели с Украиной переговоры, посвященные потребностям Киева в топливной сфере, данные дискуссии будут продолжены, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:07

2022-04-06T19:07

2022-04-06T19:15

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США провели с Украиной переговоры, посвященные потребностям Киева в топливной сфере, данные дискуссии будут продолжены, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Я просто скажу вам, что мы провели обсуждения с украинской стороной о потребностях Украины в топливе. Данные обсуждения будут продолжаться", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе брифинга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781518826.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр