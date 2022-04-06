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Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782163827.html
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков
Начало специальной военной операции РФ на Украине не было ошибкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:37
2022-04-06T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
дмитрий песков
в мире
владимир путин
донбасс
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Начало специальной военной операции РФ на Украине не было ошибкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"Нет, мы убеждены, что это не ошибка", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, не совершила ли РФ историческую ошибку.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, владимир путин, донбасс
18:37 06.04.2022 (обновлено: 18:40 06.04.2022)
 
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков

Песков заявил, что начало специальной военной операции на Украине не было ошибкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Начало специальной военной операции РФ на Украине не было ошибкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Нет, мы убеждены, что это не ошибка", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, не совершила ли РФ историческую ошибку.
Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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За что Россия борется на Украине
 
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