https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782163827.html

Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков

Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022

Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков

Начало специальной военной операции РФ на Украине не было ошибкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:37

2022-04-06T18:37

2022-04-06T18:40

обострение ситуации в днр и лнр

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дмитрий песков

в мире

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донбасс

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Начало специальной военной операции РФ на Украине не было ошибкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"Нет, мы убеждены, что это не ошибка", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, не совершила ли РФ историческую ошибку.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий песков, в мире, владимир путин, донбасс