https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782163827.html
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2022
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков
Начало специальной военной операции РФ на Украине не было ошибкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:37
2022-04-06T18:37
2022-04-06T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
дмитрий песков
в мире
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg
ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Начало специальной военной операции РФ на Украине не было ошибкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"Нет, мы убеждены, что это не ошибка", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, не совершила ли РФ историческую ошибку.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_74:0:1990:1437_1920x0_80_0_0_a517e0533b339051766eb2c190bf88fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, в мире, владимир путин, донбасс
18:37 06.04.2022 (обновлено: 18:40 06.04.2022)
Начало спецоперации на Украине не было ошибкой, заявил Песков
Песков заявил, что начало специальной военной операции на Украине не было ошибкой