https://ria.ru/20220406/sodeystvie-1782176022.html

Тверские власти окажут содействие в реализации IT-инвестпроекта "Аквариус"

Тверские власти окажут содействие в реализации IT-инвестпроекта "Аквариус" - РИА Новости, 06.04.2022

Тверские власти окажут содействие в реализации IT-инвестпроекта "Аквариус"

Правительство Тверской области окажет содействие отечественному IT-производителю ООО "ПК Аквариус" в реализации нового инвестпроекта в Твери, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:58

2022-04-06T19:58

2022-04-06T19:58

тверская область

игорь руденя

тверская область

тверь

фонд развития промышленности

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782175509_0:79:1024:655_1920x0_80_0_0_0507fc2bc8cecf9935724e7bf8e2d7a7.jpg

ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Правительство Тверской области окажет содействие отечественному IT-производителю ООО "ПК Аквариус" в реализации нового инвестпроекта в Твери, сообщает пресс-служа регионального правительства.ООО "ПК Аквариус" приобрел в Твери производственно-логистический комплекс общей площадью 27 тысяч квадратных метров, где в ближайшие месяцы планирует запустить новое производство. Будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в новый проект составят порядка 5 миллиардов рублей.Во время рабочей встречи с руководством компании ООО "ПК Аквариус" в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что при реализации проекта для инвестора будут созданы максимально благоприятные условия, предоставлены все возможные меры государственной поддержки.В частности, регион готов оказать инвестору содействие в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, помощь в привлечении федеральной поддержки, предоставить региональные финансовые меры господдержки, включая льготные займы от Фонда развития промышленности Тверской области.В ходе встречи стороны договорились о развитии ряда проектов на территории региона, в частности о создании технопарка радиоэлектронной промышленности и информационных технологий.Губернатор поручил создать в Тверской области пул профильных колледжей по IT-направлению, одно из учреждений среднего профессионального образования закрепить за компанией для формирования кадрового потенциала. Таким образом, у будущих специалистов появится возможность прохождения практики на современном производстве.На новой площадке "Аквариус" в Твери будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.Технологические возможности нового завода в столице Верхневолжья позволят компании выпускать оборудование из существующего портфеля "Аквариуса": серверы, системы хранения данных персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. Благодаря новому заводу группа компаний рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,5 миллиона устройств, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html

https://ria.ru/20220310/mery-1777533817.html

тверская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, тверь, фонд развития промышленности, экономика