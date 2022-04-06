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Тверские власти окажут содействие в реализации IT-инвестпроекта "Аквариус"
Тверские власти окажут содействие в реализации IT-инвестпроекта "Аквариус" - РИА Новости, 06.04.2022
Тверские власти окажут содействие в реализации IT-инвестпроекта "Аквариус"
Правительство Тверской области окажет содействие отечественному IT-производителю ООО "ПК Аквариус" в реализации нового инвестпроекта в Твери, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:58
2022-04-06T19:58
2022-04-06T19:58
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
фонд развития промышленности
экономика
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ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Правительство Тверской области окажет содействие отечественному IT-производителю ООО "ПК Аквариус" в реализации нового инвестпроекта в Твери, сообщает пресс-служа регионального правительства.ООО "ПК Аквариус" приобрел в Твери производственно-логистический комплекс общей площадью 27 тысяч квадратных метров, где в ближайшие месяцы планирует запустить новое производство. Будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в новый проект составят порядка 5 миллиардов рублей.Во время рабочей встречи с руководством компании ООО "ПК Аквариус" в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что при реализации проекта для инвестора будут созданы максимально благоприятные условия, предоставлены все возможные меры государственной поддержки.В частности, регион готов оказать инвестору содействие в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, помощь в привлечении федеральной поддержки, предоставить региональные финансовые меры господдержки, включая льготные займы от Фонда развития промышленности Тверской области.В ходе встречи стороны договорились о развитии ряда проектов на территории региона, в частности о создании технопарка радиоэлектронной промышленности и информационных технологий.Губернатор поручил создать в Тверской области пул профильных колледжей по IT-направлению, одно из учреждений среднего профессионального образования закрепить за компанией для формирования кадрового потенциала. Таким образом, у будущих специалистов появится возможность прохождения практики на современном производстве.На новой площадке "Аквариус" в Твери будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.Технологические возможности нового завода в столице Верхневолжья позволят компании выпускать оборудование из существующего портфеля "Аквариуса": серверы, системы хранения данных персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. Благодаря новому заводу группа компаний рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,5 миллиона устройств, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, тверская область, тверь, фонд развития промышленности, экономика
ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Правительство Тверской области окажет содействие отечественному IT-производителю ООО "ПК Аквариус" в реализации нового инвестпроекта в Твери, сообщает пресс-служа регионального правительства.
ООО "ПК Аквариус" приобрел в Твери
производственно-логистический комплекс общей площадью 27 тысяч квадратных метров, где в ближайшие месяцы планирует запустить новое производство. Будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в новый проект составят порядка 5 миллиардов рублей.
Во время рабочей встречи с руководством компании ООО "ПК Аквариус" в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя
отметил, что при реализации проекта для инвестора будут созданы максимально благоприятные условия, предоставлены все возможные меры государственной поддержки.
В частности, регион готов оказать инвестору содействие в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, помощь в привлечении федеральной поддержки, предоставить региональные финансовые меры господдержки, включая льготные займы от Фонда развития промышленности Тверской области
.
В ходе встречи стороны договорились о развитии ряда проектов на территории региона, в частности о создании технопарка радиоэлектронной промышленности и информационных технологий.
Губернатор поручил создать в Тверской области пул профильных колледжей по IT-направлению, одно из учреждений среднего профессионального образования закрепить за компанией для формирования кадрового потенциала. Таким образом, у будущих специалистов появится возможность прохождения практики на современном производстве.
На новой площадке "Аквариус" в Твери будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.
Технологические возможности нового завода в столице Верхневолжья позволят компании выпускать оборудование из существующего портфеля "Аквариуса": серверы, системы хранения данных персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. Благодаря новому заводу группа компаний рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,5 миллиона устройств, отметили в пресс-службе.