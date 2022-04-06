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Американские фермеры пожаловались на последствия антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2022
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Американцы ощутили на себе последствия антироссийских санкций
Американские фермеры пожаловались на последствия антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2022
Американцы ощутили на себе последствия антироссийских санкций
Фермеры из штата Арканзас рассказали о тяжелых последствиях сокращения экспорта из России, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:03
2022-04-06T16:39
экономика
сергей лавров
москва
россия
вашингтон (город)
лига арабских государств
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фермеры из штата Арканзас рассказали о тяжелых последствиях сокращения экспорта из России, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.Введенные Вашингтоном ограничения против Москвы существенно сказались на сельскохозяйственной деятельности. В частности, проблемы с экспортом и растущие производственные затраты привели к повышению цен на азотные удобрения в стране на 43 процента. По словам фермера Мэтта Майлза, предприятия пока стараются не сокращать персонал, поскольку в этой сфере нужно "много рабочих рук"."Стоимость жизни стала выше, поэтому нам нужно найти способ компенсировать это для наших сотрудников. Когда они идут в продуктовый магазин сегодня, продукты там стоят на 30 процентов дороже, чем в прошлом году", — отметил Майлз.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказался о последствиях западных санкций против России. Во время пресс-конференции с контактной группой Лиги арабских государств он заявил, что подобные решения бьют по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.Запад ввел санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, они коснулись прежде всего банковского сектора и сферы высоких технологий.
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россия
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Фермеры обеспокоены последствиями роста цен на азотные удобрения в США
Поскольку цены на удобрения в Соединенных Штатах растут в преддверии прекращения экспорта из России, фермеры Арканзаса обсудили последствия резкого повышения цен в понедельник. Фермеры заявили, что пытаются приспособиться к новой ситуации, хотя рынок все еще нестабилен. Перебои с экспортом из России и рост производственных затрат привели к росту цен на азотные удобрения в США на 43 процента, в то время как эмбарго США на поставки российского газа и нефти сказалось на американских фермерах.
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экономика, сергей лавров, москва, россия, вашингтон (город), лига арабских государств, санкции в отношении россии
16:03 06.04.2022 (обновлено: 16:39 06.04.2022)
 
Американские фермеры пожаловались на последствия антироссийских санкций

Американские фермеры пожаловались на высокие цены из-за антироссийских санкций

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фермеры из штата Арканзас рассказали о тяжелых последствиях сокращения экспорта из России, соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly.
Введенные Вашингтоном ограничения против Москвы существенно сказались на сельскохозяйственной деятельности. В частности, проблемы с экспортом и растущие производственные затраты привели к повышению цен на азотные удобрения в стране на 43 процента. По словам фермера Мэтта Майлза, предприятия пока стараются не сокращать персонал, поскольку в этой сфере нужно "много рабочих рук".
"Стоимость жизни стала выше, поэтому нам нужно найти способ компенсировать это для наших сотрудников. Когда они идут в продуктовый магазин сегодня, продукты там стоят на 30 процентов дороже, чем в прошлом году", — отметил Майлз.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказался о последствиях западных санкций против России. Во время пресс-конференции с контактной группой Лиги арабских государств он заявил, что подобные решения бьют по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.
Афины - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 21:38
В Афинах прошел автопробег в поддержку России
Запад ввел санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, они коснулись прежде всего банковского сектора и сферы высоких технологий.
 
ЭкономикаСергей ЛавровМоскваРоссияВашингтон (город)Лига арабских государствСанкции в отношении России
 
 
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