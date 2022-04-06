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В ЛНР обвинили Украину в минировании жилых дворов в Попасной - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/popasnaya-1782165795.html
В ЛНР обвинили Украину в минировании жилых дворов в Попасной
В ЛНР обвинили Украину в минировании жилых дворов в Попасной - РИА Новости, 06.04.2022
В ЛНР обвинили Украину в минировании жилых дворов в Попасной
Украинские войска, отходя из населенного пункта Попасная в Луганской народной республике, за который продолжаются бои, минируют дворы и огороды частных жилых... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:49
2022-04-06T18:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
попасная
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска, отходя из населенного пункта Попасная в Луганской народной республике, за который продолжаются бои, минируют дворы и огороды частных жилых домов, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Тёма".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Силы Народной милиции уже отбили у украинских силовиков территорию локомотивного депо, из которого те сделали укрепрайон."Все заминировано. Вот огород, люди когда-то жили: в этом огороде полностью все заминировано. Улица дальше, то же самое: полностью противопехотными минами заминирована", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские войска также оборудуют позиции в жилых домах в подконтрольной им части Попасной. "В основном, там и делают (позиции украинские силовики, - ред.) в жилых домах. Жители сидят в подвале, они с этого дома ведут бой", - пояснил военнослужащий Народной милиции республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
https://ria.ru/20220405/popasnaya-1781919745.html
https://ria.ru/20220405/lepestok-1781852555.html
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россия
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луганская народная республика
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, попасная, ситуация в днр и лнр
18:49 06.04.2022
 
В ЛНР обвинили Украину в минировании жилых дворов в Попасной

Народная милиция ЛНР: украинские войска, отходя из Попасной, минируют жилые дворы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска, отходя из населенного пункта Попасная в Луганской народной республике, за который продолжаются бои, минируют дворы и огороды частных жилых домов, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Тёма".
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Силы Народной милиции уже отбили у украинских силовиков территорию локомотивного депо, из которого те сделали укрепрайон.
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ВСУ применяют фосфорные боеприпасы в районе Попасной
"Все заминировано. Вот огород, люди когда-то жили: в этом огороде полностью все заминировано. Улица дальше, то же самое: полностью противопехотными минами заминирована", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские войска также оборудуют позиции в жилых домах в подконтрольной им части Попасной. "В основном, там и делают (позиции украинские силовики, - ред.) в жилых домах. Жители сидят в подвале, они с этого дома ведут бой", - пояснил военнослужащий Народной милиции республики.
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5 апреля, 12:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК выяснит обстоятельства применения ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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