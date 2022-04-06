https://ria.ru/20220406/obstrel-1782175824.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку из гранатометов

Украинские войска снова обстреляли Горловку из гранатометов - РИА Новости, 06.04.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку из гранатометов

Украинские войска вновь обстреляли город Горловка в ДНР, выпустив 58 гранат из автоматического гранатомета и применяя стрелковое оружие, сообщило... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:56

2022-04-06T19:56

2022-04-06T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

зайцево

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Горловка в ДНР, выпустив 58 гранат из автоматического гранатомета и применяя стрелковое оружие, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 58 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Горловки в 14.05 из АГС со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220406/svichbleyd-1781910751.html

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киев

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, киев, зайцево, сцкк, стирол, вооруженные силы украины, украина