https://ria.ru/20220406/neftebaza-1782178251.html

Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу возле Чугуева

Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу возле Чугуева - РИА Новости, 06.04.2022

Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу возле Чугуева

Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены топливная база, а также скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:26

2022-04-06T20:26

2022-04-06T20:45

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

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вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены топливная база, а также скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220331/neftebaza-1781011059.html

харьковская область

чугуев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, в мире, чугуев, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр