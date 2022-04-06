https://ria.ru/20220406/neftebaza-1782178251.html
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу возле Чугуева
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу возле Чугуева - РИА Новости, 06.04.2022
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу возле Чугуева
Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены топливная база, а также скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:26
2022-04-06T20:26
2022-04-06T20:45
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
в мире
чугуев
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены топливная база, а также скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220331/neftebaza-1781011059.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, в мире, чугуев, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
20:26 06.04.2022 (обновлено: 20:45 06.04.2022)
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу возле Чугуева
Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу в Харьковской области возле Чугуева