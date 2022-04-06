https://ria.ru/20220406/napadenie-1782019441.html
СК установит обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии
СК установит обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии - РИА Новости, 06.04.2022
СК установит обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:59
2022-04-06T09:59
2022-04-06T10:23
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
румыния
бухарест
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии, сообщается на сайте ведомства.Автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства нападения на российское посольство в столице Румынии - Бухаресте", - говорится в сообщении.Бастрыкин также поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782009806.html
румыния
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), румыния, бухарест, россия
09:59 06.04.2022 (обновлено: 10:23 06.04.2022)
СК установит обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии
Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии