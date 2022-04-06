https://ria.ru/20220406/kuskovo-1782279650.html

Реабилитацию 7 прудов проведут в парке "Кусково" в Москве

Реабилитацию 7 прудов проведут в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 07.04.2022

Реабилитацию 7 прудов проведут в парке "Кусково" в Москве

Реабилитацию семи прудов XVIII века проведут в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T08:24

2022-04-06T08:24

2022-04-07T13:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

судьба парка "кусково" в москве

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782261204_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f2f036267b6f7be3f6d9689029684f9c.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Реабилитацию семи прудов XVIII века проведут в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, которые приводятся на сайте, все водоемы в парке искусственные, а ранее территория была заболочена.По словам Мельникова, глубина у всех семи прудов примерно одинаковая - более четырех метров, площадь водной поверхности - более 26 тысяч квадратных метров."В ходе работ по реабилитации в них откачают воду, очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно. Также выполнят укрепление берегов: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий. Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости обустроят систему постоянной подпитки от технического водопровода", - отметил Мельников.

https://realty.ria.ru/20220311/kuskovo-1777599326.html

https://realty.ria.ru/20220315/kuskovo-1778206709.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, судьба парка "кусково" в москве, москва