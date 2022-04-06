https://ria.ru/20220406/kuskovo-1782279650.html
Реабилитацию 7 прудов проведут в парке "Кусково" в Москве
Реабилитацию 7 прудов проведут в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 07.04.2022
Реабилитацию 7 прудов проведут в парке "Кусково" в Москве
Реабилитацию семи прудов XVIII века проведут в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-06T08:24
2022-04-06T08:24
2022-04-07T13:13
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Реабилитацию семи прудов XVIII века проведут в парке "Кусково" в Москве, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, которые приводятся на сайте, все водоемы в парке искусственные, а ранее территория была заболочена.По словам Мельникова, глубина у всех семи прудов примерно одинаковая - более четырех метров, площадь водной поверхности - более 26 тысяч квадратных метров."В ходе работ по реабилитации в них откачают воду, очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно. Также выполнят укрепление берегов: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий. Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости обустроят систему постоянной подпитки от технического водопровода", - отметил Мельников.
https://realty.ria.ru/20220311/kuskovo-1777599326.html
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, судьба парка "кусково" в москве, москва
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Реабилитацию семи прудов XVIII века проведут в парке "Кусково" в Москве
, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году на территории парка "Кусково" планируют провести реабилитацию семи водоемов. Это пруды XVIII века: Малый, Большой и Малый Радужные, Руинный, Сухой, Собачий и Локасинский. Работы пройдут в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению лесопарка "Кусково". Прудам вернут исторический внешний вид", - говорится в сообщении.
По словам замруководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, которые приводятся на сайте, все водоемы в парке искусственные, а ранее территория была заболочена.
"Береговые линии покрыты зарослями и сорняками, загрязнены строительным и бытовым мусором, водоемы обмелели и заилились. К берегам некоторых из них невозможно подойти. У Радужных прудов нарушен водообмен с Большим Дворцовым прудом, а Руинный потеряли исторический вид. Без принятия мер по очистке каскад прудов будет утрачен, и они превратятся в болото", - добавляется в сообщении.
По словам Мельникова, глубина у всех семи прудов примерно одинаковая - более четырех метров, площадь водной поверхности - более 26 тысяч квадратных метров.
"В ходе работ по реабилитации в них откачают воду, очистят от мусора и иловых отложений, немного углубят дно. Также выполнят укрепление берегов: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий. Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости обустроят систему постоянной подпитки от технического водопровода", - отметил Мельников.