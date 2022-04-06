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Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных из России - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/konventsiya-1782130076.html
Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных из России
Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных из России - РИА Новости, 06.04.2022
Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных из России
На Украине применяются пытки и насилие к российским военнопленным, на которые не обращают внимание международные организации, заявил начальник Национального... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:41
2022-04-06T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
оон
обсе
киев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Украине применяются пытки и насилие к российским военнопленным, на которые не обращают внимание международные организации, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, мировая общественность, включая ООН, ОБСЕ и МККК, игнорирует вопиющие факты жестокого обращения.Западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности, утверждает Мизинцев."Об этом свидетельствует то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными", — отметил генерал-полковник.Кроме того, украинские власти убеждают Запад побудить МККК отказаться от попыток получить доступ к россиянам в плену."Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов", — заявил Мизинцев.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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украина, россия, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф), оон, обсе, киев, в мире
16:41 06.04.2022 (обновлено: 18:10 06.04.2022)
 
Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных из России

Киев уведомил Британию, что отказался соблюдать Женевскую конвенцию относительно пленных

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в городе Ирпень под Киевом
Украинские военные в городе Ирпень под Киевом - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в городе Ирпень под Киевом
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На Украине применяются пытки и насилие к российским военнопленным, на которые не обращают внимание международные организации, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны, и все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации", — сказал он.

По его словам, мировая общественность, включая ООН, ОБСЕ и МККК, игнорирует вопиющие факты жестокого обращения.
Западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности, утверждает Мизинцев.
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"Об этом свидетельствует то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными", — отметил генерал-полковник.
Кроме того, украинские власти убеждают Запад побудить МККК отказаться от попыток получить доступ к россиянам в плену.
"Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов", — заявил Мизинцев.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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