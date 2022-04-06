Рейтинг@Mail.ru
Итальянский журналист поддержал политику Путина - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/italiya-1782176687.html
Итальянский журналист поддержал политику Путина
Итальянский журналист поддержал политику Путина - РИА Новости, 06.04.2022
Итальянский журналист поддержал политику Путина
Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья в статье для портала Nicola Porro поддержал президента России Владимира Путина. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:03
2022-04-06T22:21
в мире
владимир путин
москва
россия
луганская народная республика
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498183_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_523a0beb0c3ab6774da806a42a68b420.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья в статье для портала Nicola Porro поддержал президента России Владимира Путина."Если бы меня приставили к стене и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным", — цитирует итальянца издание.Журналист напомнил о притеснении русскоязычного населения в Донбассе и строительстве на Украине военной инфраструктуры, угрожающей России. Кроме того, Батталья упомянул симпатии Киева к нацистам и милитаризацию страны, о которой также говорил Путин.Опасения российского президента по поводу размещения ракет НАТО в 600 километрах от Москвы автор статьи также назвал обоснованными.Поэтому итальянец задался вопросом: "А не вышло ли так, что Путин своими действиями предотвратил будущий мировой конфликт, который был бы вполне возможен, если бы Украина стала членом НАТО?"Кроме того, как считает Батталья, долгом российского президента "было уничтожить военные структуры, которые строились на Украине и могли использоваться для наступления".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html
https://ria.ru/20220405/miroporyadok-1781916354.html
москва
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498183_802:0:3195:1794_1920x0_80_0_0_270d94300372b3a4473db940bd0b0981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, москва, россия, луганская народная республика, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
20:03 06.04.2022 (обновлено: 22:21 06.04.2022)
 
Итальянский журналист поддержал политику Путина

Nicola Porro: итальянский журналист Батталья объяснил, почему он поддерживает Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья в статье для портала Nicola Porro поддержал президента России Владимира Путина.
"Если бы меня приставили к стене и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным", — цитирует итальянца издание.
Журналист напомнил о притеснении русскоязычного населения в Донбассе и строительстве на Украине военной инфраструктуры, угрожающей России. Кроме того, Батталья упомянул симпатии Киева к нацистам и милитаризацию страны, о которой также говорил Путин.
Опасения российского президента по поводу размещения ракет НАТО в 600 километрах от Москвы автор статьи также назвал обоснованными.
Поэтому итальянец задался вопросом: "А не вышло ли так, что Путин своими действиями предотвратил будущий мировой конфликт, который был бы вполне возможен, если бы Украина стала членом НАТО?"
Кроме того, как считает Батталья, долгом российского президента "было уничтожить военные структуры, которые строились на Украине и могли использоваться для наступления".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 16:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посол Украины в Германии вывел немцев из себя одной фразой о русских
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 15:56
В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
 
В миреВладимир ПутинМоскваРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала