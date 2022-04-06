https://ria.ru/20220406/italiya-1782176687.html
Итальянский журналист поддержал политику Путина
Итальянский журналист поддержал политику Путина - РИА Новости, 06.04.2022
Итальянский журналист поддержал политику Путина
Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья в статье для портала Nicola Porro поддержал президента России Владимира Путина. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:03
2022-04-06T20:03
2022-04-06T22:21
в мире
владимир путин
москва
россия
луганская народная республика
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья в статье для портала Nicola Porro поддержал президента России Владимира Путина."Если бы меня приставили к стене и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным", — цитирует итальянца издание.Журналист напомнил о притеснении русскоязычного населения в Донбассе и строительстве на Украине военной инфраструктуры, угрожающей России. Кроме того, Батталья упомянул симпатии Киева к нацистам и милитаризацию страны, о которой также говорил Путин.Опасения российского президента по поводу размещения ракет НАТО в 600 километрах от Москвы автор статьи также назвал обоснованными.Поэтому итальянец задался вопросом: "А не вышло ли так, что Путин своими действиями предотвратил будущий мировой конфликт, который был бы вполне возможен, если бы Украина стала членом НАТО?"Кроме того, как считает Батталья, долгом российского президента "было уничтожить военные структуры, которые строились на Украине и могли использоваться для наступления".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html
https://ria.ru/20220405/miroporyadok-1781916354.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, москва, россия, луганская народная республика, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
20:03 06.04.2022 (обновлено: 22:21 06.04.2022)
Итальянский журналист поддержал политику Путина
Nicola Porro: итальянский журналист Батталья объяснил, почему он поддерживает Путина