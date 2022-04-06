https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782006461.html

С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России

С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России - РИА Новости, 06.04.2022

С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России

Более 12 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик подали заявки на получение гражданства РФ с середины февраля текущего года, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:17

2022-04-06T08:17

2022-04-06T08:17

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d4c0bdb4951d8bd3b66c5ba77f92017a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик подали заявки на получение гражданства РФ с середины февраля текущего года, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Если посмотреть последнее время, с 18 февраля этим правом воспользовались более 12 тысяч жителей республик - подали заявления (на получение гражданства РФ)", - сказал губернатор журналистам.С начала текущего года, после оформления всех документов, уже получили гражданство РФ более 1,5 тысячи человек, добавил он.С 2019 года на территории Ростовской области продолжают действовать центры выдачи российских паспортов, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства в упрощенном режиме.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/donbass-1781933193.html

https://ria.ru/20220331/obstrely-1781045474.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика