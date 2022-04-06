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С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России - РИА Новости, 06.04.2022
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С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России
С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России - РИА Новости, 06.04.2022
С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России
Более 12 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик подали заявки на получение гражданства РФ с середины февраля текущего года, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:17
2022-04-06T08:17
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик подали заявки на получение гражданства РФ с середины февраля текущего года, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Если посмотреть последнее время, с 18 февраля этим правом воспользовались более 12 тысяч жителей республик - подали заявления (на получение гражданства РФ)", - сказал губернатор журналистам.С начала текущего года, после оформления всех документов, уже получили гражданство РФ более 1,5 тысячи человек, добавил он.С 2019 года на территории Ростовской области продолжают действовать центры выдачи российских паспортов, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства в упрощенном режиме.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/donbass-1781933193.html
https://ria.ru/20220331/obstrely-1781045474.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
08:17 06.04.2022
 
С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России

В Донбассе с середины февраля 12 тысяч человек подали заявки на гражданство России

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Более 12 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик подали заявки на получение гражданства РФ с середины февраля текущего года, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Если посмотреть последнее время, с 18 февраля этим правом воспользовались более 12 тысяч жителей республик - подали заявления (на получение гражданства РФ)", - сказал губернатор журналистам.
С начала текущего года, после оформления всех документов, уже получили гражданство РФ более 1,5 тысячи человек, добавил он.
С 2019 года на территории Ростовской области продолжают действовать центры выдачи российских паспортов, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства в упрощенном режиме.
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Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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