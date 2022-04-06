https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782136686.html

Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в ЕС

Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в ЕС - РИА Новости, 06.04.2022

Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в ЕС

Москва считает высылку российских дипломатов из постпредства при Евросоюзе неприемлемым и недружественным шагом, на который последуют ответные меры, заявила... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:59

2022-04-06T16:59

2022-04-06T17:05

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва считает высылку российских дипломатов из постпредства при Евросоюзе неприемлемым и недружественным шагом, на который последуют ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что накануне Евросоюз объявил о высылке 19 дипломатов постпредства России при ЕС "в Брюсселе под надуманными и необоснованными предлогами"."Рассматриваем данный шаг как категорически неприемлемый и откровенно недружественный. Налицо подчеркнутая незаинтересованность брюссельских евроструктур, которые из года в год планомерно обрушали всю архитектуру сотрудничества Россия-ЕС, в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с нашей страной", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Вся полнота ответственности за последствия данного деструктивного шага ложится на Евросоюз. Ответные меры последуют", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, россия