https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782136686.html
Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в ЕС
Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в ЕС - РИА Новости, 06.04.2022
Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в ЕС
Москва считает высылку российских дипломатов из постпредства при Евросоюзе неприемлемым и недружественным шагом, на который последуют ответные меры, заявила... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:59
2022-04-06T16:59
2022-04-06T17:05
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва считает высылку российских дипломатов из постпредства при Евросоюзе неприемлемым и недружественным шагом, на который последуют ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что накануне Евросоюз объявил о высылке 19 дипломатов постпредства России при ЕС "в Брюсселе под надуманными и необоснованными предлогами"."Рассматриваем данный шаг как категорически неприемлемый и откровенно недружественный. Налицо подчеркнутая незаинтересованность брюссельских евроструктур, которые из года в год планомерно обрушали всю архитектуру сотрудничества Россия-ЕС, в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с нашей страной", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Вся полнота ответственности за последствия данного деструктивного шага ложится на Евросоюз. Ответные меры последуют", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, россия
16:59 06.04.2022 (обновлено: 17:05 06.04.2022)
Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в ЕС
МИД: Москва ответит на высылку дипломатов из постпредства в Евросоюзе
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва считает высылку российских дипломатов из постпредства при Евросоюзе неприемлемым и недружественным шагом, на который последуют ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что накануне Евросоюз
объявил о высылке 19 дипломатов постпредства России
при ЕС "в Брюсселе
под надуманными и необоснованными предлогами".
"Рассматриваем данный шаг как категорически неприемлемый и откровенно недружественный. Налицо подчеркнутая незаинтересованность брюссельских евроструктур, которые из года в год планомерно обрушали всю архитектуру сотрудничества Россия-ЕС, в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с нашей страной", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Вся полнота ответственности за последствия данного деструктивного шага ложится на Евросоюз. Ответные меры последуют", - добавила она.