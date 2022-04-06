МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана
МИД признал направленного талибами дипломата временным поверенным в делах Афганистана
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МИД России в среду направил ноту в посольство Афганистана в Москве об официальном признании направленного талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В феврале в Москву прибыл первый афганский дипломат, который был командирован талибским* правительством. В марте он получил аккредитацию в МИД и в конце марта МИД Афганистана информировал нас о завершении послом Афганистана в России Саидом Джавадом своей командировки и назначении Джамала Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве", - сказала Захарова на брифинге.
"Сегодня, 6 апреля, МИД России направил ноту в посольство Афганистана об официальном признании статуса этого афганского дипломата в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Расцениваем это как шаг на пути к возобновлению полноценных дипломатических контактов", - добавила Захарова.
Она пояснила, что "об официальном признании талибского* режима в Афганистане говорить пока преждевременно".
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, назначенный талибами*, "на днях" приступит к работе в Москве. Он уточнил, что миссия посла Саида Джавада, назначенного бывшим президентом Ашрафом Гани, завершилась, талибы* предложили ему вернуться в Афганистан "для работы на другой должности". Однако пока непонятно, какое решение он примет, добавлял источник. По его словам, новый временный поверенный в делах Афганистана не является участником движения талибов*.
В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*, он уже приехал в Россию.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность