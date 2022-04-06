Рейтинг@Mail.ru
МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/diplomat-1782167324.html
МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана
МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана - РИА Новости, 06.04.2022
МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана
МИД России в среду направил ноту в посольство Афганистана в Москве об официальном признании направленного талибами* (движение находится под санкциями ООН за... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:56
2022-04-06T18:56
в мире
сергей лавров
саид джавад
мохаммад хасан ахунд
москва
россия
афганистан
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_f30bcef5b709c970cdca2edd1f5bca27.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МИД России в среду направил ноту в посольство Афганистана в Москве об официальном признании направленного талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В феврале в Москву прибыл первый афганский дипломат, который был командирован талибским* правительством. В марте он получил аккредитацию в МИД и в конце марта МИД Афганистана информировал нас о завершении послом Афганистана в России Саидом Джавадом своей командировки и назначении Джамала Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве", - сказала Захарова на брифинге."Сегодня, 6 апреля, МИД России направил ноту в посольство Афганистана об официальном признании статуса этого афганского дипломата в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Расцениваем это как шаг на пути к возобновлению полноценных дипломатических контактов", - добавила Захарова.Она пояснила, что "об официальном признании талибского* режима в Афганистане говорить пока преждевременно".Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, назначенный талибами*, "на днях" приступит к работе в Москве. Он уточнил, что миссия посла Саида Джавада, назначенного бывшим президентом Ашрафом Гани, завершилась, талибы* предложили ему вернуться в Афганистан "для работы на другой должности". Однако пока непонятно, какое решение он примет, добавлял источник. По его словам, новый временный поверенный в делах Афганистана не является участником движения талибов*.В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*, он уже приехал в Россию.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220331/afganistan-1780999596.html
https://ria.ru/20220215/afganistan-1772830836.html
москва
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508541_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_790654379cc60b0d38687ad3cfe9197f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, саид джавад, мохаммад хасан ахунд, москва, россия, афганистан, талибан
18:56 06.04.2022
 
МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана

МИД признал направленного талибами дипломата временным поверенным в делах Афганистана

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МИД России в среду направил ноту в посольство Афганистана в Москве об официальном признании направленного талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В феврале в Москву прибыл первый афганский дипломат, который был командирован талибским* правительством. В марте он получил аккредитацию в МИД и в конце марта МИД Афганистана информировал нас о завершении послом Афганистана в России Саидом Джавадом своей командировки и назначении Джамала Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 08:55
Лавров: необходимо обеспечить инклюзивность афганского правительства
"Сегодня, 6 апреля, МИД России направил ноту в посольство Афганистана об официальном признании статуса этого афганского дипломата в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Расцениваем это как шаг на пути к возобновлению полноценных дипломатических контактов", - добавила Захарова.
Она пояснила, что "об официальном признании талибского* режима в Афганистане говорить пока преждевременно".
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, назначенный талибами*, "на днях" приступит к работе в Москве. Он уточнил, что миссия посла Саида Джавада, назначенного бывшим президентом Ашрафом Гани, завершилась, талибы* предложили ему вернуться в Афганистан "для работы на другой должности". Однако пока непонятно, какое решение он примет, добавлял источник. По его словам, новый временный поверенный в делах Афганистана не является участником движения талибов*.
В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*, он уже приехал в Россию.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Амир Хан Мутаки и представитель политического совета движения Талибан* Шахабуддин Делавар - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 08:24
Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией, заявил глава МИД
 
В миреСергей ЛавровСаид ДжавадМохаммад Хасан АхундМоскваРоссияАфганистанТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала