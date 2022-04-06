https://ria.ru/20220406/diplomat-1782167324.html

МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана

МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана - РИА Новости, 06.04.2022

МИД признал дипломата от талибов временным поверенным в делах Афганистана

МИД России в среду направил ноту в посольство Афганистана в Москве об официальном признании направленного талибами* (движение находится под санкциями ООН за... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:56

2022-04-06T18:56

2022-04-06T18:56

в мире

сергей лавров

саид джавад

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россия

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талибан

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МИД России в среду направил ноту в посольство Афганистана в Москве об официальном признании направленного талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В феврале в Москву прибыл первый афганский дипломат, который был командирован талибским* правительством. В марте он получил аккредитацию в МИД и в конце марта МИД Афганистана информировал нас о завершении послом Афганистана в России Саидом Джавадом своей командировки и назначении Джамала Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве", - сказала Захарова на брифинге."Сегодня, 6 апреля, МИД России направил ноту в посольство Афганистана об официальном признании статуса этого афганского дипломата в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Расцениваем это как шаг на пути к возобновлению полноценных дипломатических контактов", - добавила Захарова.Она пояснила, что "об официальном признании талибского* режима в Афганистане говорить пока преждевременно".Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, назначенный талибами*, "на днях" приступит к работе в Москве. Он уточнил, что миссия посла Саида Джавада, назначенного бывшим президентом Ашрафом Гани, завершилась, талибы* предложили ему вернуться в Афганистан "для работы на другой должности". Однако пока непонятно, какое решение он примет, добавлял источник. По его словам, новый временный поверенный в делах Афганистана не является участником движения талибов*.В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*, он уже приехал в Россию.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220331/afganistan-1780999596.html

https://ria.ru/20220215/afganistan-1772830836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сергей лавров, саид джавад, мохаммад хасан ахунд, москва, россия, афганистан, талибан