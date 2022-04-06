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Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний - РИА Новости, 06.04.2022
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Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний
Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний - РИА Новости, 06.04.2022
Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний
Госдума приняла закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам госкомпаний и некоторых других видов юридических лиц. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:51
2022-04-06T12:51
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам госкомпаний и некоторых других видов юридических лиц.Сейчас заказчики, в частности госкомпании, госкорпорации и естественные монополии, вправе самостоятельно устанавливать любые требования к банковским гарантиям и выдающим их банкам. Это влечет существенные сложности с получением банковских гарантий субъектами МСП для обеспечения заявок и исполнения договоров.Закон устанавливает единые требования к независимым гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров в ходе закупок таких юридических лиц, и выдающим их банкам. При этом предусматривается формирование реестра таких гарантий и установление их типовых форм. Перечень документов, которые такой заказчик должен предоставить банку одновременно с требованием об уплате денежной суммы по гарантии, утвердит правительство РФ.Данные изменения, вносимые в законы "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", позволят сделать конкурентные закупки госкомпаний и некоторых других видов юрлиц у малого и среднего бизнеса более прозрачными.Единая форма позволит избежать избыточных требований к банковским гарантиям, а в перспективе - перевести такие закупки в электронный вид и автоматизировать их проверку, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, введение унифицированных требований к содержанию таких гарантий поможет урегулировать спорные вопросы между субъектами МСП и заказчиками, а также между заказчиками и банками.Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года, а новые требования, предъявляемые к независимым гарантиям, предоставляемым для обеспечения заявки на участие в конкурентных закупках госкомпаний и других юрлиц с участием субъектов МСП, в том числе о включении в реестр таких гарантий, начнут действовать с 1 апреля 2023 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/kovalev-1781966587.html
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экономика, антон силуанов, россия
12:51 06.04.2022
 
Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний

Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний и госкорпораций

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам госкомпаний и некоторых других видов юридических лиц.
Сейчас заказчики, в частности госкомпании, госкорпорации и естественные монополии, вправе самостоятельно устанавливать любые требования к банковским гарантиям и выдающим их банкам. Это влечет существенные сложности с получением банковских гарантий субъектами МСП для обеспечения заявок и исполнения договоров.
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Закон устанавливает единые требования к независимым гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров в ходе закупок таких юридических лиц, и выдающим их банкам. При этом предусматривается формирование реестра таких гарантий и установление их типовых форм. Перечень документов, которые такой заказчик должен предоставить банку одновременно с требованием об уплате денежной суммы по гарантии, утвердит правительство РФ.
Данные изменения, вносимые в законы "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", позволят сделать конкурентные закупки госкомпаний и некоторых других видов юрлиц у малого и среднего бизнеса более прозрачными.
Единая форма позволит избежать избыточных требований к банковским гарантиям, а в перспективе - перевести такие закупки в электронный вид и автоматизировать их проверку, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, введение унифицированных требований к содержанию таких гарантий поможет урегулировать спорные вопросы между субъектами МСП и заказчиками, а также между заказчиками и банками.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года, а новые требования, предъявляемые к независимым гарантиям, предоставляемым для обеспечения заявки на участие в конкурентных закупках госкомпаний и других юрлиц с участием субъектов МСП, в том числе о включении в реестр таких гарантий, начнут действовать с 1 апреля 2023 года.
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