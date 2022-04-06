https://ria.ru/20220406/biznes-1782056116.html

Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний

Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний - РИА Новости, 06.04.2022

Госдума упростила доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний

Госдума приняла закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам госкомпаний и некоторых других видов юридических лиц. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:51

2022-04-06T12:51

2022-04-06T12:51

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам госкомпаний и некоторых других видов юридических лиц.Сейчас заказчики, в частности госкомпании, госкорпорации и естественные монополии, вправе самостоятельно устанавливать любые требования к банковским гарантиям и выдающим их банкам. Это влечет существенные сложности с получением банковских гарантий субъектами МСП для обеспечения заявок и исполнения договоров.Закон устанавливает единые требования к независимым гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров в ходе закупок таких юридических лиц, и выдающим их банкам. При этом предусматривается формирование реестра таких гарантий и установление их типовых форм. Перечень документов, которые такой заказчик должен предоставить банку одновременно с требованием об уплате денежной суммы по гарантии, утвердит правительство РФ.Данные изменения, вносимые в законы "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", позволят сделать конкурентные закупки госкомпаний и некоторых других видов юрлиц у малого и среднего бизнеса более прозрачными.Единая форма позволит избежать избыточных требований к банковским гарантиям, а в перспективе - перевести такие закупки в электронный вид и автоматизировать их проверку, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, введение унифицированных требований к содержанию таких гарантий поможет урегулировать спорные вопросы между субъектами МСП и заказчиками, а также между заказчиками и банками.Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года, а новые требования, предъявляемые к независимым гарантиям, предоставляемым для обеспечения заявки на участие в конкурентных закупках госкомпаний и других юрлиц с участием субъектов МСП, в том числе о включении в реестр таких гарантий, начнут действовать с 1 апреля 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/kovalev-1781966587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, россия