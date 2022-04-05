Рейтинг@Mail.ru
МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781968026.html
МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии
МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии - РИА Новости, 05.04.2022
МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии
Реакция Москвы на высылку 40 российских дипломатов будет ощутимой для Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:33
2022-04-05T19:33
в мире
анналена бербок
германия
берлин (город)
мид германии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Реакция Москвы на высылку 40 российских дипломатов будет ощутимой для Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."4 апреля германские власти без какого-либо вменяемого обоснования объявили "persona non grata" 40 сотрудников российских загранучреждений в Германии. Не можем не расценивать это беспрецедентное решение как подтверждение откровенно недружественного курса Берлина на целенаправленное разрушение всего комплекса двусторонних отношений с нашей страной", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об угрозе со стороны высылаемых российских дипломатов граничат с пропагандой ненависти, указала Захарова."С пропагандой ненависти граничат утверждения Анналены Бербок, согласно которым высылаемые дипломаты представляли угрозу, поскольку, находясь в Германии, "ежедневно работали против свободы и единения германского общества". Постоянно звучащие из уст главы внешнеполитического ведомства на фоне неустанно раздуваемой в ФРГ русофобской истерии эти и подобные им обвинения в наш адрес свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором оказался МИД ФРГ, утративший чувство реальности, а вместе с ним и способность говорить на языке дипломатии", - подчеркнула она."Подчеркиваем, что ответственность за этот очередной удар по нашим связям с ФРГ и его неизбежные разрушительные последствия для их будущего лежит целиком на германских властях, сознательно и демонстративно приносящих в жертву достижения предыдущих десятилетий российско-германского взаимодействия в угоду ложно понимаемой европейской и трансатлантической "солидарности". Реакция российской стороны будет ощутимой для Германии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781958738.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/evrosoyuz-1781952545.html
германия
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, германия, берлин (город), мид германии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии, санкции
19:33 05.04.2022
 
МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии

Представитель МИД Захарова: реакция на высылку 40 дипломатов будет ощутимой для Германии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Реакция Москвы на высылку 40 российских дипломатов будет ощутимой для Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"4 апреля германские власти без какого-либо вменяемого обоснования объявили "persona non grata" 40 сотрудников российских загранучреждений в Германии. Не можем не расценивать это беспрецедентное решение как подтверждение откровенно недружественного курса Берлина на целенаправленное разрушение всего комплекса двусторонних отношений с нашей страной", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 18:35
Запад выслал около 300 российских дипломатов за месяц
Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об угрозе со стороны высылаемых российских дипломатов граничат с пропагандой ненависти, указала Захарова.
"С пропагандой ненависти граничат утверждения Анналены Бербок, согласно которым высылаемые дипломаты представляли угрозу, поскольку, находясь в Германии, "ежедневно работали против свободы и единения германского общества". Постоянно звучащие из уст главы внешнеполитического ведомства на фоне неустанно раздуваемой в ФРГ русофобской истерии эти и подобные им обвинения в наш адрес свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором оказался МИД ФРГ, утративший чувство реальности, а вместе с ним и способность говорить на языке дипломатии", - подчеркнула она.
"Подчеркиваем, что ответственность за этот очередной удар по нашим связям с ФРГ и его неизбежные разрушительные последствия для их будущего лежит целиком на германских властях, сознательно и демонстративно приносящих в жертву достижения предыдущих десятилетий российско-германского взаимодействия в угоду ложно понимаемой европейской и трансатлантической "солидарности". Реакция российской стороны будет ощутимой для Германии", - говорится в сообщении.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 18:05В мире
Евросоюз вышлет несколько сотрудников российского постпредства
 
В миреАнналена БербокГерманияБерлин (город)МИД ГерманииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала