https://ria.ru/20220405/vysylka-1781968026.html

МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии

МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии - РИА Новости, 05.04.2022

МИД пообещал ощутимую реакцию на высылку российских дипломатов из Германии

Реакция Москвы на высылку 40 российских дипломатов будет ощутимой для Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:33

2022-04-05T19:33

2022-04-05T19:33

в мире

анналена бербок

германия

берлин (город)

мид германии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Реакция Москвы на высылку 40 российских дипломатов будет ощутимой для Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."4 апреля германские власти без какого-либо вменяемого обоснования объявили "persona non grata" 40 сотрудников российских загранучреждений в Германии. Не можем не расценивать это беспрецедентное решение как подтверждение откровенно недружественного курса Берлина на целенаправленное разрушение всего комплекса двусторонних отношений с нашей страной", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об угрозе со стороны высылаемых российских дипломатов граничат с пропагандой ненависти, указала Захарова."С пропагандой ненависти граничат утверждения Анналены Бербок, согласно которым высылаемые дипломаты представляли угрозу, поскольку, находясь в Германии, "ежедневно работали против свободы и единения германского общества". Постоянно звучащие из уст главы внешнеполитического ведомства на фоне неустанно раздуваемой в ФРГ русофобской истерии эти и подобные им обвинения в наш адрес свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором оказался МИД ФРГ, утративший чувство реальности, а вместе с ним и способность говорить на языке дипломатии", - подчеркнула она."Подчеркиваем, что ответственность за этот очередной удар по нашим связям с ФРГ и его неизбежные разрушительные последствия для их будущего лежит целиком на германских властях, сознательно и демонстративно приносящих в жертву достижения предыдущих десятилетий российско-германского взаимодействия в угоду ложно понимаемой европейской и трансатлантической "солидарности". Реакция российской стороны будет ощутимой для Германии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781958738.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/evrosoyuz-1781952545.html

германия

берлин (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, анналена бербок, германия, берлин (город), мид германии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии, санкции