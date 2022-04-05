https://ria.ru/20220405/vybory-1781899124.html

Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос

Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос - РИА Новости, 05.04.2022

Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос

Отрыв действующего президента Франции Эммануэля Макрона от лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен составляет 4% за пять дней до... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:51

2022-04-05T14:51

2022-04-05T14:51

в мире

жан-люк меланшон

эрик земмур

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Отрыв действующего президента Франции Эммануэля Макрона от лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен составляет 4% за пять дней до первого тура президентских выборов, следует из результатов опроса OpinionWay - Kéa Partners, опубликованных во вторник.В первом туре выборов за Макрона готовы проголосовать 27%, за Ле Пен – 23%. Тридцатого марта за действующего президента Франции хотели отдать свои голоса 28%, а за лидера партии "Национальное объединение" - 20% французов.На третьем месте в предвыборном рейтинге лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него в первом туре планируют голосовать 15% французов. За ним следуют основавший партию "Отвоевание" Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, их поддержка составляет 9%.Если во втором туре выборов борьба развернется между Макроном и Ле Пен, то действующий президент Франции одержит победу с 53%, свидетельствуют данные опроса.В опросе, который проводился со 2 по 5 апреля, приняли участие 1777 человек, внесенных в избирательные списки во Франции. Статистическая погрешность от 1 до 2,3%.Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов.

https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жан-люк меланшон, эрик земмур, франция, эммануэль макрон, марин ле пен