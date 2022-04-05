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Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос - РИА Новости, 05.04.2022
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Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос
Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос - РИА Новости, 05.04.2022
Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос
Отрыв действующего президента Франции Эммануэля Макрона от лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен составляет 4% за пять дней до... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:51
2022-04-05T14:51
в мире
жан-люк меланшон
эрик земмур
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Отрыв действующего президента Франции Эммануэля Макрона от лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен составляет 4% за пять дней до первого тура президентских выборов, следует из результатов опроса OpinionWay - Kéa Partners, опубликованных во вторник.В первом туре выборов за Макрона готовы проголосовать 27%, за Ле Пен – 23%. Тридцатого марта за действующего президента Франции хотели отдать свои голоса 28%, а за лидера партии "Национальное объединение" - 20% французов.На третьем месте в предвыборном рейтинге лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него в первом туре планируют голосовать 15% французов. За ним следуют основавший партию "Отвоевание" Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, их поддержка составляет 9%.Если во втором туре выборов борьба развернется между Макроном и Ле Пен, то действующий президент Франции одержит победу с 53%, свидетельствуют данные опроса.В опросе, который проводился со 2 по 5 апреля, приняли участие 1777 человек, внесенных в избирательные списки во Франции. Статистическая погрешность от 1 до 2,3%.Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов.
https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html
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в мире, жан-люк меланшон, эрик земмур, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
14:51 05.04.2022
 
Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов, показал опрос

OpinionWay - Kéa Partners: отрыв Макрона от Ле Пен сократился до четырех процентов

© REUTERS / Stephane MaheРаботник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сен-Эрблене
Работник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сен-Эрблене - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Stephane Mahe
Работник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сен-Эрблене
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Отрыв действующего президента Франции Эммануэля Макрона от лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен составляет 4% за пять дней до первого тура президентских выборов, следует из результатов опроса OpinionWay - Kéa Partners, опубликованных во вторник.
В первом туре выборов за Макрона готовы проголосовать 27%, за Ле Пен – 23%. Тридцатого марта за действующего президента Франции хотели отдать свои голоса 28%, а за лидера партии "Национальное объединение" - 20% французов.
На третьем месте в предвыборном рейтинге лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него в первом туре планируют голосовать 15% французов. За ним следуют основавший партию "Отвоевание" Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, их поддержка составляет 9%.
Если во втором туре выборов борьба развернется между Макроном и Ле Пен, то действующий президент Франции одержит победу с 53%, свидетельствуют данные опроса.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
2 апреля, 08:00
Ставка Макрона на Украину провалилась
В опросе, который проводился со 2 по 5 апреля, приняли участие 1777 человек, внесенных в избирательные списки во Франции. Статистическая погрешность от 1 до 2,3%.
Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов.
 
В миреЖан-Люк МеланшонЭрик ЗеммурФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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