https://ria.ru/20220405/vkhozhdenie-1781809100.html
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 05.04.2022
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России
Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T06:05
2022-04-05T06:05
2022-04-05T06:21
россия
южная осетия
политика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреляПри этом глава Южной Осетии призвал не связывать проведение референдума с окончанием российской спецоперации на Украине. Ранее Бибилов заявил РИА Новости, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220405/referendumy-1781804582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, политика
06:05 05.04.2022 (обновлено: 06:21 05.04.2022)
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России
Глава Южной Осетии Бибилов заявил, что вхождение республики в состав России реально
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России
. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреля
"Сегодня это окно возможностей есть, сегодня мы еще раз подчеркиваем, что столетнее, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав Российской Федерации реально. Упускать эту возможность мы просто не имеем права", - сказал Бибилов.
При этом глава Южной Осетии призвал не связывать проведение референдума с окончанием российской спецоперации на Украине.
Ранее Бибилов заявил РИА Новости, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией.
Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия
по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.