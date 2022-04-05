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Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 05.04.2022
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Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 05.04.2022
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России
Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T06:05
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россия
южная осетия
политика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреляПри этом глава Южной Осетии призвал не связывать проведение референдума с окончанием российской спецоперации на Украине. Ранее Бибилов заявил РИА Новости, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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россия, южная осетия, политика
06:05 05.04.2022 (обновлено: 06:21 05.04.2022)
 
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России

Глава Южной Осетии Бибилов заявил, что вхождение республики в состав России реально

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреля

"Сегодня это окно возможностей есть, сегодня мы еще раз подчеркиваем, что столетнее, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав Российской Федерации реально. Упускать эту возможность мы просто не имеем права", - сказал Бибилов.

При этом глава Южной Осетии призвал не связывать проведение референдума с окончанием российской спецоперации на Украине.
Ранее Бибилов заявил РИА Новости, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
03:04
В Южной Осетии могут состояться два референдума
 
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