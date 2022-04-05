https://ria.ru/20220405/vkhozhdenie-1781809100.html

Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России

Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 05.04.2022

Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России

Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T06:05

2022-04-05T06:05

2022-04-05T06:21

россия

южная осетия

политика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России в настоящее время реально, заявил в интервью РИА Новости глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее он сообщил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, сейчас ведутся консультации с Москвой, референдум может состояться после 10 апреляПри этом глава Южной Осетии призвал не связывать проведение референдума с окончанием российской спецоперации на Украине. Ранее Бибилов заявил РИА Новости, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220405/referendumy-1781804582.html

россия

южная осетия

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Максим Горбачев

россия, южная осетия, политика