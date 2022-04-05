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Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз"

Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз" - РИА Новости, 05.04.2022

Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз"

Дальнейшее сотрудничество Подмосковья с "Газпром межрегионгаз" обсудил глава Подмосковья Андрей Воробьев с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:39

2022-04-05T20:39

2022-04-05T20:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дальнейшее сотрудничество Подмосковья с "Газпром межрегионгаз" обсудил глава Подмосковья Андрей Воробьев с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.Воробьев отметил работу с "Газпромом" по сокращению задолженности за газ. "Все понимаем, как важна сегодня финансовая дисциплина, чтобы не допускать перебоев с энергией и лишних волнений для людей", - отметил глава региона.По словам Густова, сегодня с руководством области и бизнесом у "Газпром межрегионгаз" выстроены конструктивные отношения, и благодаря эффективному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов можно прогнозировать устойчивый рост газопотребления и в 2022 году за счет выполнения мероприятий по программе газификации".Пресс-служба напоминает, что по губернаторской программе до 2030 года голубым топливом будут обеспечены еще более 383 тысяч жителей. На эти цели уже предусмотрено финансирование в размере более 40 миллиардов рублей, в том числе более 27 миллиардов - средства правительства Московской области и "Мособлгаза".

https://ria.ru/20220323/gazifikatsiya-1779692228.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мособлгаз, газпром межрегионгаз, газпром, жкх