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Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз" - РИА Новости, 05.04.2022
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Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз"
Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз" - РИА Новости, 05.04.2022
Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз"
Дальнейшее сотрудничество Подмосковья с "Газпром межрегионгаз" обсудил глава Подмосковья Андрей Воробьев с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:39
2022-04-05T20:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дальнейшее сотрудничество Подмосковья с "Газпром межрегионгаз" обсудил глава Подмосковья Андрей Воробьев с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.Воробьев отметил работу с "Газпромом" по сокращению задолженности за газ. "Все понимаем, как важна сегодня финансовая дисциплина, чтобы не допускать перебоев с энергией и лишних волнений для людей", - отметил глава региона.По словам Густова, сегодня с руководством области и бизнесом у "Газпром межрегионгаз" выстроены конструктивные отношения, и благодаря эффективному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов можно прогнозировать устойчивый рост газопотребления и в 2022 году за счет выполнения мероприятий по программе газификации".Пресс-служба напоминает, что по губернаторской программе до 2030 года голубым топливом будут обеспечены еще более 383 тысяч жителей. На эти цели уже предусмотрено финансирование в размере более 40 миллиардов рублей, в том числе более 27 миллиардов - средства правительства Московской области и "Мособлгаза".
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московская область (подмосковье), мособлгаз, газпром межрегионгаз, газпром, жкх
20:39 05.04.2022
 

Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз"

© Фото пресс-службы правительства Московской области Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с "Газпром межрегионгаз"
Подмосковье обсудило дальнейшее сотрудничество с Газпром межрегионгаз
© Фото пресс-службы правительства Московской области
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дальнейшее сотрудничество Подмосковья с "Газпром межрегионгаз" обсудил глава Подмосковья Андрей Воробьев с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.
"Сотрудничество с командой "Газпрома" - залог того, что надежность энергетического комплекса Подмосковья будет только расти, а в домах жителей всегда будет тепло и комфортно. Мы уже приблизились к экватору президентской программы соцгазификации. В кратчайшие сроки нам удалось решить вопрос дефицита закрытых газораспределительный станций, были найдены технические решения, свободные мощности ", - сказал губернатор, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.
Воробьев отметил работу с "Газпромом" по сокращению задолженности за газ. "Все понимаем, как важна сегодня финансовая дисциплина, чтобы не допускать перебоев с энергией и лишних волнений для людей", - отметил глава региона.
"Московская область для нас - один из лидеров по числу абонентов - юридических лиц. Мы работаем с предприятиями электроэнергетики, агрохимии, машиностроения, металлургии, стройиндустрии, аграрно-промышленного комплекса, организациями коммунального комплекса. Только в 2021 году реализовали 15,2 миллиарда кубометров газа всем потребителям региона. Это на 3% выше предыдущего периода", – сказал Густов, слова которого приводит пресс-служба губернатора.
По словам Густова, сегодня с руководством области и бизнесом у "Газпром межрегионгаз" выстроены конструктивные отношения, и благодаря эффективному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов можно прогнозировать устойчивый рост газопотребления и в 2022 году за счет выполнения мероприятий по программе газификации".
Пресс-служба напоминает, что по губернаторской программе до 2030 года голубым топливом будут обеспечены еще более 383 тысяч жителей. На эти цели уже предусмотрено финансирование в размере более 40 миллиардов рублей, в том числе более 27 миллиардов - средства правительства Московской области и "Мособлгаза".
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